17-летнюю жительницу Костаная Анастасию Коробову сотрудники полиции обнаружили в селе Успеновка Федоровского района. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Напомним, несовершеннолетняя девушка ушла из дома 17 января из-за ссоры с родителями из-за ее молодого человека. Спустя три дня ее мать написала заявление в Южный отдел полиции Костаная.

Поиски девушки длились почти неделю. 26 января около 22.00 ее местонахождение установили сотрудники Южного отдела полиции УП Костаная Абылай Хусаинов и Александр Смовж.

- Благодарим наших волонтёров за участие в поисках Анастасии. Спасибо за содействие. У нас уже выработанное взаимодействие в поисках людей, - отметили в пресс-службе ДП.