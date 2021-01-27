Пропавшую несовершеннолетнюю девушку нашла полиция Костанайской области
27 января 2021, 09:05 | Происшествия
17-летнюю жительницу Костаная Анастасию Коробову сотрудники полиции обнаружили в селе Успеновка Федоровского района. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.
Напомним, несовершеннолетняя девушка ушла из дома 17 января из-за ссоры с родителями из-за ее молодого человека. Спустя три дня ее мать написала заявление в Южный отдел полиции Костаная.
Поиски девушки длились почти неделю. 26 января около 22.00 ее местонахождение установили сотрудники Южного отдела полиции УП Костаная Абылай Хусаинов и Александр Смовж.
- Благодарим наших волонтёров за участие в поисках Анастасии. Спасибо за содействие. У нас уже выработанное взаимодействие в поисках людей, - отметили в пресс-службе ДП.
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