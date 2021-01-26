Прения по уголовному делу в отношении бывшего начальника колонии "Черного беркута" Армана АБИЛЕВА прошли в Житикаринском районном суде сегодня, 26 января.

Эдуард Хан (слева) и Арман Абилев

Абилев обвиняется по двум статьям УК РК: ст. 366 (получение взятки) и ст. 287 (незаконное приобретение и хранение оружия).

Согласно материалам уголовного дела, начальник УК 161/3 вымогал 1 млн тенге у осужденного Эдуарда ХАНА через другого осужденного - Вячеслава ЖИЖКО. История началась с жалобы третьего осужденного - Николая Ленкина, которого, по его словам, избили сотрудники колонии. Он рассказал об этому Хану, а тот попросил свою жену навестить родителей Ленкина. Узнав об избиении своего сына, родители осужденного подали жалобу и в колонию с проверкой приехали сотрудники собственной безопасности. Узнав о том, что "Хан влез не в свое дело", Абилев потребовал с него взятку.

- Свою вину Абилев частично признал, сообщив, что вымогал взятку у Жижко, а не у Хана, - заявил в прениях прокурор Берик СУЛТАНГАЗИНОВ. - Однако собранные доказательства подтверждают, что взятка передавалась от Хана двумя траншами. Сначала 300 000 тенге Жижко получил от супруги Хана, потом еще 700 000 тенге. При получении второй части взятки Абилев был задержан с поличным на кухне в квартире Жижко, где передавалась взятка.

Позже, по словам прокурора, в служебном кабинете Абилева, в ящике стола, обнаружили 386 патронов 9-миллиметрового и 68 патронов 5,45-миллиметрового калибров к нарезному ружью. Все они оказались действующими. Подсудимый хранение не оспаривал, но пояснил, что просто не успел передать боеприпасы по документам в комнату для хранения.

- Доказательств того, что боеприпасы незаконно приобретались, добыто не было, - пояснил прокурор. - Поэтому обвинение вменяет подсудимому - только незаконное хранение, потому что хранить патроны в служебном кабинете запрещено. Подсудимый подорвал авторитет всей правоохранительной системы, хотя должен был служить в роли наконечника копья в борьбе с преступностью. Реальное наказание для подсудимого послужит сдерживающим фактором для возможных нарушений со стороны других сотрудников. Учитывая вышеизложенное, прошу назначить подсудимому по ст. 366 наказание в виде 9 лет лишения свободы. По ст. 287 - 2 года лишения свободы. Путем поглощения наименьшего наказания наибольшим окончательно назначить 9 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колонии-поселении).

Эдуард Хан, проходящий по этому делу в статусе потерпевшего, сказал, что согласен с требованием прокурора.

- Я впервые выступаю в качестве потерпевшего, поэтому не знаю, что говорить, - добавил он.

Адвокат подсудимого Дмитрий КУЧЕНКОВ отметил, что Абилев с самого начала признал вину, сотрудничал со следствием, активно способствовал раскрытию этого дела.

- Считаю, что ему нужно назначить наказание ниже низшего предела, - отметил адвокат. - У него на иждивении трое малолетних детей - 10-ти, 7-ми и 3-х лет, жена и больная мама.

- У меня было много времени подумать, - сказал в последнем слове подсудимый Абилев. - Очень жаль, что одним поступком я перечеркнул всю свою карьеру, опозорил звание подполковника, до которого дослужился. Более 20 лет я проработал в органах уголовно-исполнительной системы. Я согласен с прокурором, что подорвал авторитет всей правоохранительной системы. Заставил страдать свою семью. Хочу извиниться перед осужденным Ханом. Понимаю, что не имею права просить наказание, не связанное с лишением свободы, но прошу хотя бы наказание ниже низшего предела. У меня маленькие дети, жена.

Приговор по этому делу огласят 29 января.