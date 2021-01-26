Информацию о заболеваемости коронавирусной пневмонией и. о. руководителя управления здравоохранения Костанайской области Рустем АЙТБАЕВ предоставил "НГ" сегодня, 26 января.

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

С 1 по 15 января в регионе зарегистрированы 83 случая заболевания пневмонией с признаками КВИ - столько же, как за вторую половину декабря. Выздоровели 55 пациентов. Были ли случаи летального исхода, в ответе не уточняются.

Республиканский сайт coronavirus2020.kz публикует данные о пневмонии ежедневно, но не делает разбивки по регионам, как со статистикой по коронавирусу. Согласно этим данным, в стране с 1 августа на 26 декабря было 45 265 заболевших, выздоровели 32 669 пациентов, умерли 489 человек. На 26 января было 47 445 заболевших (+2 180), выздоровели 35 220 пациентов (+2 551), умерли 558 человек (+69 случаев).

В управлении здравоохранения продолжают настаивать, что не могут и не будут предоставлять статистику по пневмонии с признаками КВИ ежедневно. Хотя 4 декабря заместитель главного санитарного врача Костанайской области Юрий Севостьянов на вопрос "НГ" о том, как часто управление здравоохранения предоставляет департаменту санитерно-эпидемиологического контроля данные о ковидной пневмонии, ответил: "У нас ежедневно ведётся учёт".

Статистика по ковидной пневмонии необходима, чтобы высчитывать темп прироста заболевших. Именно на этот показатель ориентируется областной оперативный штаб при введении ограничений. Пока же понять логику вводимых ограничений трудно.

Ранее при 70-80 заболевших КВИ в сутки были установлены блок-посты на въездах в Костанай и Рудный. В пятницу, 22 января, зафиксировали 170 зараженных, в субботу, 23 января, выявили 177 случаев, но главный санитарный врач региона пока ограничился переводом школьников и студентов колледжей на удаленный режим обучения.

Журналисты костанайских СМИ с четверга, 21 января, когда был зафиксирован резкий рост заболеваемости, просят главного санитарного врача провести пресс-конференцию. Как поясняют всё это время в областном информационном штабе, вопрос на согласовании.

Вот так, по данным облздрава, менялась ситуация с ковидной пневмонией: