Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, в каких регионах Казахстана нет должного контроля за эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. В результате плохого контроля на эти регионы приходится 40 процентов заболеваемости по стране, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"На 26 января в "красной" зоне находятся восемь регионов: Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области, города Нур-Султан и Алматы. При этом в Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областях отмечается отсутствие должного контроля за эпидситуацией, в результате чего 40 процентов заболеваемости страны приходится на эти регионы. В этой связи акимам данных регионов необходимо принять эффективные, положительные ограничительные меры и обеспечить контроль их соблюдения", - сказал Алексей Цой на расширенном заседании правительства с участием Президента Касым-Жомарта Токаева.

По его словам, подъем заболеваемости коронавирусом отмечается в стране с ноября 2020 года. В декабре по сравнению ноябрем отмечается рост в 1,2 раза.

"Тенденция к ускоренному росту сохраняется и в январе", - добавил Цой.