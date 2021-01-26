Президент Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос освобождения от налоговой отчетности индивидуальных предпринимателей, использующих онлайн кассовые аппараты и POS-терминалы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Сейчас, в период восстановительного роста, правительству следует выработать предложения по совершенствованию налогово-бюджетной политики в новых реалиях. Поручаю правительству совместно с НПП "Атамекен" разработать предложения по кардинальному упрощению и смягчению налогового администрирования. Оно должно основываться на цифровых решениях, использовании больших данных и технологии блокчейн.

В частности, поручаю рассмотреть вопрос освобождения индивидуальных предпринимателей от предоставления налоговой отчетности в случае использования ими онлайн кассовых аппаратов и POS-терминалов", - сказал Токаев на заседании правительства.

Также президент высказался об ущербе от пандемии и карантинных мер.

"Пандемия и карантинные ограничения, нарушение торговых отношений негативно отразились на деловой активности в стране. Производительность многих крупных предприятий снизилась. Особенно сильно пострадал малый и средний бизнес.

В этом году основной упор должен быть сделан на поддержку малого и среднего бизнеса. Поручаю правительству совместно с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" в течение месяца разработать комплекс мер", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства.