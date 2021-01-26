За прошедшие сутки, 25 января, в регионе зарегистрировано 104 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,0%. Сутками ранее в области было выявлено 137 случаев, темп прироста был на уровне 1,4%.

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Заболели 69 жителей Костаная, 17 - Рудный, 10 – Костанайского района, 8 – Денисовского района.

- 92 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар, - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 91 с симптомами заболевания, 13 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 по 25 января 2021 зарегистрирован 9 591 случай COVID-19. Количество выздоровевших - 8 242.