Количество заболевших и темп прироста КВИ снизились в Костанайской области
26 января 2021, 11:23 | Коронавирус
За прошедшие сутки, 25 января, в регионе зарегистрировано 104 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,0%. Сутками ранее в области было выявлено 137 случаев, темп прироста был на уровне 1,4%.
Иллюстративное фото pixabay.com
Заболели 69 жителей Костаная, 17 - Рудный, 10 – Костанайского района, 8 – Денисовского района.
- 92 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар, - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 91 с симптомами заболевания, 13 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 по 25 января 2021 зарегистрирован 9 591 случай COVID-19. Количество выздоровевших - 8 242.
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