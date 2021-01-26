В это же время из горящего вагончика пожарные вынесли баллоны со сжатым кислородом и сжиженным пропаном. Подробности пожара, произошедшего вечером 24 января, рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Сообщение на пульт 101 поступило в 18:14. Звонившие сообщили, что на пр. Кобланды батыра горит строительный вагончик, расположенный возле стороящегося дома. Огонь также перекинулся на облицовку и утеплитель соседнего, заселенного 5-этажного дома, стоящего в нескольких метрах.

- Пожарные прибыли на место через три минуты после звонка. Главную опасность представляли 3 баллона со сжатым кислородом и 1 баллон со сжиженным пропаном, находящиеся в горящем вагончике. Огнеборцы успели вынести из помещения все баллоны и сложили их на безопасном расстоянии от пожароопасной зоны, - сообщили в пресс-службе ДЧС. - Кроме того, силами спасателей из подъезда по лестничному маршу многоэтажного дома было эвакуировано 30 человек, в том числе 3 детей.

Ликвидировать пожар удалось в 18.46. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара еще устанавливается. Общая площадь возгорания составила 75 кв. м.