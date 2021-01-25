Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал фильм оппозиционера Алексея Навального о "дворце для Путина", передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Кадр из видео

"Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда", - сказал Путин в ходе онлайн-встречи со студентами российских вузов.

По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги".

"Эта информация уже муссируется на протяжении более чем десяти лет. Так или иначе, сейчас просто удобный случай, все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан. И запустили это в Интернет - фильмы какие-то там, видеопрограммы", - сказал президент России.

Путин назвал расследование Навального монтажом и компиляцией. "Ну вот разместили мою фотографию плавания стилем баттерфляй. Я так корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. И не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну, в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: скучно, девочки. Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще", - сказал он.

Также Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом. "Бизнес меня никогда не интересовал. Это не мое", - добавил он.

Напомним, расследование Навального вышло 19 января. В нем рассказано о "дворце Путина" в Краснодарском крае, площадь которого сопоставима с 39 княжествами Монако. В материале описана коррупционная схема финансирования проекта госкорпорациями.

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал фильм Алексея Навального "Дворец для Путина" очередной "информатакой" и "псевдорасследованием".