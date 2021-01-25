Новый мобильный лабораторный комплекс будет оперативно проводить ПЦР-тестирование в отдалённых районах Костанайской области без необходимости возить анализы в ближайший город. Сегодня, 25 января, комплекс показали журналистам.

- Комплекс подготовлен для проведения всех этапов тестирования на ковид, - пояснила "НГ" заведующая вирусологической лаборатории Карлыгаш КЕНЖЕБАЕВА. - КамАЗ разделён на боксы. В первой зоне выделяют РНК-вирус, здесь установлена станция выделения экстракта ДНК. Затем пробы передаются во второй бокс. Там установлен другой аппарат, который позволяет проводить до 96 исследований одновременно.

Для работы в комплексе прошли обучение в Алматы специалист и водитель, а врачи, в основном, только приспосабливались к работе в небольшом пространстве КамАЗа. Всего же в этом комплексе можно провести до 300 исследований.

- Буквально сегодня вечером наша бригада выезжает в Денисовский район, как наиболее отдалённый от городов, - добавила Кенжебаева. - Туда будут доставлять пробы из Житикаринской, Камыстинской и Денисовской районных больниц.

В комплекс также входит прицеп, в котором разместились комната отдыха, похожая на купе вагона, комната приёма пищи с плиткой и микроволновкой, душевая кабинка и туалет.

- Нам пока достаточно одного такого комплекса. Я знаю, что по всей стране таких закупили всего 8 единиц, - прокомментировал директор Костанайского областного филиала Национального центра тестирования Бауыржан КОПЖАСАРОВ. - Комплекс был поставлен нам из центрального аппарата. Они проводили госзакупки, поэтому уточнить, сколько на него потребовалось выделить бюджетных средств, я не могу. Главное - что теперь он поможет оперативнее выявлять случаи заболевания в районах.

Первый рейс мобильный лабораторный комплекс планирует совершить с 25-го по 27 января.