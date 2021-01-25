Новое постановление, сегодня, 25 января, подписал главный государственный врач Костанайской области Ермуханбет ДАУЛЕТБАЕВ. Документ вносит изменения только в два пункта, касающихся обучения школьников и студентов ТиПО. Постановление вступает в силу в 00.00 27 января и действует до 00.00 10 февраля.

1) подпункт 25) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«25) разрешение функционирования школ с контингентом до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся в предшкольных, 1-4 классах по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей; остальные обучаются в дистанционном формате»;

2) подпункт 26) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«26) обучение студентов организаций технического и профессионального образования только в дистанционном формате»;