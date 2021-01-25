Во вторник, 26 января, на территории Костанайской области, по прогнозам синоптиков, местами небольшой снег, туман, низовая метель и гололед. Ветер юго-западный 9-14, днём местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9, местами -13 градусов, днём 0...-5, в некоторых районах до -8 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае во вторник облачно, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью -6...-8, днём -3...-5 градусов.

- В среду, 27 января, по области облачно, без осадков, местами туман, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -8...-13, местами -16 градусов, днём 0...-5, местами -8 градусов.

В Костанае в среду переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью -8...-10, днём -3...-5 градусов.

По словам Антонины Шибаршиной, влияние атлантического циклона позволит сдерживать понижение температуры до конца недели.