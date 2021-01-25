Резинки от медицинской маски при долгом ношении сильно натирают места за ушами. Для врачей, которые вынуждены ходить в масках постоянно, это проблема. 26-летний костанаец Евгений ГАЛКИН нашел способ ее решения.

80 держателей для масок Евгений Галкин передал в инфекционный центр областной больницы

Он изготовил на 3D-принтере 80 приспособлений для фиксации защитных масок и передал их сотрудникам инфекционного центра областной больницы, который в прошлом году построили в микрорайоне Аэропорт. Потому что в этом отделении врачам приходится надевать не только обычные защитные маски, но и маски с респиратором.

Евгений работает промышленным дизайнером и увлекается созданием объемных моделей на 3D-принтере. Макет модели держателя для маски он нашел в Интернете. Чтобы использовать это приспособление, надо закрепить резинку как вам удобно (например, завязать на узел) с одной стороны и надеть маску. После этого закрепить маску с другой стороны.

Чтобы вам не натирало за ушами, надо закрепить резинку с одной стороны и надеть маску

- 3D модель создается постепенно - слой за слоем, - комментирует Евгений процесс изготовления. - От самого первого слои выдавленного пластика поднимаются вверх. Когда программа выполнит все задачи, модель будет готова.



Для изготовления держателей он использует эко-пластик в виде нити, намотанной на бобину. На изготовление одного держателя уходит 30-40 минут и около 3 г эко-пластика (примерно 1 м нити). Себестоимость одного держателя - 150-200 тенге.

На создание приспособления для фиксации масок Евгения вдохновило изобретение канадского подростка Куинна Калландера

В числе 80-ти переданных врачам держателей есть черные, оранжевые, светло красные и уникального белого цвета - в их составе есть фосфор, благодаря которому приспособление светится в темноте.

Евгений Галкин намерен и в будущем изготавливать держатели для врачей - возможно, уже для других медицинских учреждений.

Фото Андрея СКИБЫ