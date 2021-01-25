В Министерстве внутренних дел объяснили, почему в Казахстане нельзя полностью отказаться от наличия бумажных документов для водителей автомобилей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Заместитель председателя Комитета административной полиции Серик Тусупов отметил, что данный вопрос относится к законопроекту, который разработан и предусматривает освобождение от необходимости водителям транспортных средств при управлении иметь при себе водительское удостоверение.

"Почему нельзя отказаться от этих документов полностью? Во-первых, у нас есть Венская конвенция о дорожном движении, в которой установлено, что участники международного движения должны эксплуатировать транспортные средства при наличии указанных документов. Во-вторых, данные документы нужны для вступления граждан в гражданско-правовые отношения, то есть при продаже автомобиля будет необходим техпаспорт", - ответил Тусупов.

Кроме того, по его словам, в отдельных случаях водительское удостоверение может быть востребовано при трудоустройстве водителей, для подтверждения стажа вождения, для подтверждения квалификации. Поэтому полностью отказаться от выдачи таких документов невозможно.

Ранее Парламент принял закон, который разрешит казахстанским водителям не возить с собой водительские права и техпаспорта в пределах страны.

В случае подписания закона Главой государства в Казахстане отменят штраф за то, что водитель забыл права или техпаспорт дома.

Полицейские будут проверять наличие у человека документов через свою электронную базу данных по удостоверениям личности граждан.