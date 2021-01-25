Почему нельзя полностью отказаться от документов для водителей, ответили в МВД
В Министерстве внутренних дел объяснили, почему в Казахстане нельзя полностью отказаться от наличия бумажных документов для водителей автомобилей, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Заместитель председателя Комитета административной полиции Серик Тусупов отметил, что данный вопрос относится к законопроекту, который разработан и предусматривает освобождение от необходимости водителям транспортных средств при управлении иметь при себе водительское удостоверение.
"Почему нельзя отказаться от этих документов полностью? Во-первых, у нас есть Венская конвенция о дорожном движении, в которой установлено, что участники международного движения должны эксплуатировать транспортные средства при наличии указанных документов. Во-вторых, данные документы нужны для вступления граждан в гражданско-правовые отношения, то есть при продаже автомобиля будет необходим техпаспорт", - ответил Тусупов.
Ранее Парламент принял закон, который разрешит казахстанским водителям не возить с собой водительские права и техпаспорта в пределах страны.
В случае подписания закона Главой государства в Казахстане отменят штраф за то, что водитель забыл права или техпаспорт дома.
Полицейские будут проверять наличие у человека документов через свою электронную базу данных по удостоверениям личности граждан.
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