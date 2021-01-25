Костанайский клуб 22 января провел тренировку на поле манежа «Тобол Арена» в рамках первого учебно-тренировочного сбора. Накануне пресс-служба «Тобола» на официальном сайте fctobol.kz опубликовала список футболистов, привлеченных к участию в первом УТС.

Вратари: Султан Бусурманов, Игорь Шацкий, Александр Мокин.

Защитники: Александр Марочкин, Султан Абилгазы, Роман Асранкулов, Руслан Валиуллин, Алекса Аманович.

Полузащитники: Азат Нургалиев, Серикжан Мужиков, Самат Жарынбетов, Данияр Семченков, Жаслан Жумашев, Жереми Манзорро, Карлос Фонсека.

Нападающие: Оралхан Омиртаев.

Первый сбор костанайской команды начался 21 января и продолжится до 6 февраля.

В новом сезоне в составе «Тобола» не будет многих знакомых болельщикам фамилий - как старожилов клуба, так и тех, кто пришел в прошлом году. На этой неделе сайт клуба уже сказал последнее спасибо Роману Муртазаеву, Нике Квеквескири, Петросу Аветисяну и Арману Оганесяну. Ранее Костанай покинули Сенин Себаи, перешедший в российские «Химки», и Джаба Канкава, который будет выступать во французском «Валансьене».

О приобретениях «Тобола» пока ничего не известно.

Портал Sports.kz включил Себаи и Канкаву в число пяти легионеров, потеря которых будет ощутимой для чемпионата Казахстана. Автор статьи отмечает: «Поначалу было не так много оптимизма по поводу перехода Сенина Себаи в костанайский клуб, ведь там делают ставку на одного нападающего, а африканец кажется довольно медленным и громоздким для такой роли. Тем не менее, со временем стало очевидно: «Тобол» с Себаи на поле явно действует лучше и разнообразнее в атаке, чем без него, а игрок из Кот-д’Ивуара покрывает свои минусы большим количеством работы и настырностью». Ну а Джаба Канкава охарактеризован в статье так: «Борец по натуре явно успевал везде, несмотря на свой возраст, только вот почему «Тоболу» он больше не нужен?!.. Или же ему самому не особо охота играть в таком турнире?!»

Фото fctobol.kz