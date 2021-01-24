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Казгидромет объявил штормовое предупреждение в семи регионах страны

24 января 2021, 19:39 |  Общество

Шторм ожидают в Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской, Кызылординской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях., передает Informburo.kz


В Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской, Кызылординской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях объявили штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

25 января синоптики прогнозируют в семи регионах туман, снег, метель и гололёд.

В Акмолинской области вероятность шторма составляет 85-90%, Костанайской – 90-95%, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областях – до 95%.

"На большую часть территории Казахстана влияют атмосферные фронтальные разделы, с чем сохранится неустойчивый характер погоды – пройдёт снег, на западе страны осадки. Местами по республике ожидаются туман, гололёд, метель, усиление ветра, на юго-западе республики с пыльной бурей", – говорится в информации.