Депутаты от партии «Ак жол» и Народной партии Казахстана воздержались при голосовании за кандидатуру Аскара Мамина на пост премьер-министра РК. Означает ли это, что в Парламенте Казахстана появилась реальная оппозиция к партии власти? Да. Они скоро совсем осмелеют и в более важных вопросах начнут голосовать против.

Да. В Казахстане для воздержания в политике тоже необходимо проявить мужество.

Нет. Воздержание - не значит отсутствие поддержки предложения главы государства.

Нет. Депутаты от этих партий прекрасно понимают, что от их позиции ничего не зависит.

