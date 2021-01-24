Темп прироста заболеваемости за сутки, 23 января, составил – 1,9%. Днем ранее в регионе было выявлено 170 случаев КВИ. Темп прироста был на том же уровне.

Иллюстративное фото iconstyle.al

Среди заболевших 23 января 80 жителей Костаная, 13 – Мендыкаринскогорайона, по 10 – Аулиекольского и Карабалыкского районов, по 8 жителей – Алтынсаринского, Денисовского районов и Рудного 7 – Костанайского района, по 6 жителей Узункольского, Федоровского и им. Б. Майлина районов, 5 - Лисаковска и Житикары, 4 - Сарыкольского района и 1 Камыстинского района.

- 140 обследованы по самообращению, 32 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 127 с симптомами заболевания, 50 бессимптомные, - сообщили в информационном областном штабе.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 по 23 января 2021 зарегистрировано 9 350 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 8 052.