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ХК "Горняк" проиграл обе встречи лидеру турнирной таблицы

24 января 2021, 09:46 |  Спорт

Матчи рудненских хоккеистов против усть-каменогорского ХК «Торпедо» прошли на домашнем льду черно-белых 22 и 23 января. Обе игры закончились поражением хозяев льда. Отчет о прошедших играх опубликовала пресс-служба ХК "Горняк" на своей странице ВКонтакте.

Первыя встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Олега Болякина. Гости открыли счёт в первом периоде стараниями Игоря Левицкого. На 17-й минуте, хозяева льда сравняли счет благодаря голу Алексея Бархаткина. Спустя чуть больше чем через минуту, «Торпедо» усилиями Дмитрия Гренца вновь вырывался вперед.

Во втором игровом отрезке «торпедовцы» ещё дважды огорчили соперника — отличились Кирилл Савицкий и Тымченко. В третьем периоде усть-каменогорцы в пятый раз зажгли красный фонарь за спиной Никиты Акулинина, отличился Иван Кучин. На 46-й минуте «черно-белые» забросили вторую шайбу, точный бросок удался нападающему Руслану Ахметвалиеву. Итог матча - 2:5.

ХК «Горняк» (Рудный) — ХК «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

0:1 — Левицкий (Михайлов, Мерескин) — 03:18
1:1 — Бархаткин (Воронин, Куршук) — 16:04
1:2 — Гренц (Лихотников, Сироткин) — 17:18
1:3 — Савицкий (Шин, Стулов) — 25:48
1:4 — Тымченко (Гурин, Угольников) — 29:38
1:5 — Левицкий (Тымченко, Кузнецов) — 41:59
2:5 — Ахметвалиев (Садиков) — 45:09

Вратари: Акулинин — Шутов

Вторая встреча завершилась также победой гостей. Счет - 1:5 в пользу подопечных Олега Болякина. Усть-Каменогорский клуб дважды огорчил рудничан в первом периоде. Сначала точным броском отметился Стас Петросян, а затем преимущество гостей укрепил Александр Архипов. Во втором игровом отрезке ворота рудничан поразили Артем Лихотников и Петросян, тем самым оформив дубль. В третей двадцатиминутке Валерий Гурин забросил пятую шайбу «торпедовцев». На 55-й минуте «черно-белые» отыграли одну шайбу стараниями Евгения Щанкина. Итог матча 1:5

ХК «Горняк» (Рудный) — ХК «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

0:1 — 12:11 — Петросян (Худяков, Конев)
0:2 — 17:45 — Архипов (Виноградов, Худяков)
0:3 — 28:57 — Лихотников (Сироткин)
0:4 — 31:29 — Петросян (Худяков)
0:5 — 46:50 — Гурин (Савицкий)
1:5 — 54:31 — Щанкин (Юлбарисов)

Вратари: Нечвиенко (31:29—60:00 Скрынников) - Сидоров (Ершов 55:49—60:00)

По итогам обеих встреч тренеры команд дали послематчевый комментарий.

Команда

И

В

В-ОТ

В-Б

П-Б

П-ОТ

П

Ш

О

1

 Torpedo

36

28

2

1

0

0

5

124–47

90

2

 Nomad

38

21

5

1

0

2

9

138–73

77

3

 Saryarqa

36

20

1

4

1

2

8

116–69

73

4

 Temirtaý

36

20

3

2

0

2

9

110–90

72

5

 Beibarys

34

17

1

0

3

4

9

111–97

60

6

 Arlan

36

15

2

2

3

0

14

99–88

56

7

 Qulager

34

16

1

1

2

0

14

89–75

54

8

 Almaty

34

14

1

0

2

1

16

87–90

47

9

 Altai Torpedo

38

11

1

0

2

2

22

82–139

39

10

 Gornák

34

9

1

3

2

1

18

72–104

38

11

 Aqtóbe

34

7

1

4

1

2

19

69–112

34

12

 Ertis

30

8

1

1

1

1

18

60–86

30

13

 Snejnie Barsy

36

3

0

0

2

3

28

53–140

14

 