Матчи рудненских хоккеистов против усть-каменогорского ХК «Торпедо» прошли на домашнем льду черно-белых 22 и 23 января. Обе игры закончились поражением хозяев льда. Отчет о прошедших играх опубликовала пресс-служба ХК "Горняк" на своей странице ВКонтакте.

Первыя встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Олега Болякина. Гости открыли счёт в первом периоде стараниями Игоря Левицкого. На 17-й минуте, хозяева льда сравняли счет благодаря голу Алексея Бархаткина. Спустя чуть больше чем через минуту, «Торпедо» усилиями Дмитрия Гренца вновь вырывался вперед.

Во втором игровом отрезке «торпедовцы» ещё дважды огорчили соперника — отличились Кирилл Савицкий и Тымченко. В третьем периоде усть-каменогорцы в пятый раз зажгли красный фонарь за спиной Никиты Акулинина, отличился Иван Кучин. На 46-й минуте «черно-белые» забросили вторую шайбу, точный бросок удался нападающему Руслану Ахметвалиеву. Итог матча - 2:5.

ХК «Горняк» (Рудный) — ХК «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)



0:1 — Левицкий (Михайлов, Мерескин) — 03:18

1:1 — Бархаткин (Воронин, Куршук) — 16:04

1:2 — Гренц (Лихотников, Сироткин) — 17:18

1:3 — Савицкий (Шин, Стулов) — 25:48

1:4 — Тымченко (Гурин, Угольников) — 29:38

1:5 — Левицкий (Тымченко, Кузнецов) — 41:59

2:5 — Ахметвалиев (Садиков) — 45:09



Вратари: Акулинин — Шутов

Вторая встреча завершилась также победой гостей. Счет - 1:5 в пользу подопечных Олега Болякина. Усть-Каменогорский клуб дважды огорчил рудничан в первом периоде. Сначала точным броском отметился Стас Петросян, а затем преимущество гостей укрепил Александр Архипов. Во втором игровом отрезке ворота рудничан поразили Артем Лихотников и Петросян, тем самым оформив дубль. В третей двадцатиминутке Валерий Гурин забросил пятую шайбу «торпедовцев». На 55-й минуте «черно-белые» отыграли одну шайбу стараниями Евгения Щанкина. Итог матча 1:5

ХК «Горняк» (Рудный) — ХК «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)



0:1 — 12:11 — Петросян (Худяков, Конев)

0:2 — 17:45 — Архипов (Виноградов, Худяков)

0:3 — 28:57 — Лихотников (Сироткин)

0:4 — 31:29 — Петросян (Худяков)

0:5 — 46:50 — Гурин (Савицкий)

1:5 — 54:31 — Щанкин (Юлбарисов)



Вратари: Нечвиенко (31:29—60:00 Скрынников) - Сидоров (Ершов 55:49—60:00)

По итогам обеих встреч тренеры команд дали послематчевый комментарий.