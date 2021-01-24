ХК "Горняк" проиграл обе встречи лидеру турнирной таблицы
Матчи рудненских хоккеистов против усть-каменогорского ХК «Торпедо» прошли на домашнем льду черно-белых 22 и 23 января. Обе игры закончились поражением хозяев льда. Отчет о прошедших играх опубликовала пресс-служба ХК "Горняк" на своей странице ВКонтакте.
Первыя встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Олега Болякина. Гости открыли счёт в первом периоде стараниями Игоря Левицкого. На 17-й минуте, хозяева льда сравняли счет благодаря голу Алексея Бархаткина. Спустя чуть больше чем через минуту, «Торпедо» усилиями Дмитрия Гренца вновь вырывался вперед.
Во втором игровом отрезке «торпедовцы» ещё дважды огорчили соперника — отличились Кирилл Савицкий и Тымченко. В третьем периоде усть-каменогорцы в пятый раз зажгли красный фонарь за спиной Никиты Акулинина, отличился Иван Кучин. На 46-й минуте «черно-белые» забросили вторую шайбу, точный бросок удался нападающему Руслану Ахметвалиеву. Итог матча - 2:5.
ХК «Горняк» (Рудный) — ХК «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
0:1 — Левицкий (Михайлов, Мерескин) — 03:18
1:1 — Бархаткин (Воронин, Куршук) — 16:04
1:2 — Гренц (Лихотников, Сироткин) — 17:18
1:3 — Савицкий (Шин, Стулов) — 25:48
1:4 — Тымченко (Гурин, Угольников) — 29:38
1:5 — Левицкий (Тымченко, Кузнецов) — 41:59
2:5 — Ахметвалиев (Садиков) — 45:09
Вратари: Акулинин — Шутов
Вторая встреча завершилась также победой гостей. Счет - 1:5 в пользу подопечных Олега Болякина. Усть-Каменогорский клуб дважды огорчил рудничан в первом периоде. Сначала точным броском отметился Стас Петросян, а затем преимущество гостей укрепил Александр Архипов. Во втором игровом отрезке ворота рудничан поразили Артем Лихотников и Петросян, тем самым оформив дубль. В третей двадцатиминутке Валерий Гурин забросил пятую шайбу «торпедовцев». На 55-й минуте «черно-белые» отыграли одну шайбу стараниями Евгения Щанкина. Итог матча 1:5
ХК «Горняк» (Рудный) — ХК «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
0:1 — 12:11 — Петросян (Худяков, Конев)
0:2 — 17:45 — Архипов (Виноградов, Худяков)
0:3 — 28:57 — Лихотников (Сироткин)
0:4 — 31:29 — Петросян (Худяков)
0:5 — 46:50 — Гурин (Савицкий)
1:5 — 54:31 — Щанкин (Юлбарисов)
Вратари: Нечвиенко (31:29—60:00 Скрынников) - Сидоров (Ершов 55:49—60:00)
По итогам обеих встреч тренеры команд дали послематчевый комментарий.
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
В-ОТ
|
В-Б
|
П-Б
|
П-ОТ
|
П
|
Ш
|
О
|
1
|
Torpedo
|
36
|
28
|
2
|
1
|
0
|
0
|
5
|
124–47
|
90
|
2
|
Nomad
|
38
|
21
|
5
|
1
|
0
|
2
|
9
|
138–73
|
77
|
3
|
Saryarqa
|
36
|
20
|
1
|
4
|
1
|
2
|
8
|
116–69
|
73
|
4
|
Temirtaý
|
36
|
20
|
3
|
2
|
0
|
2
|
9
|
110–90
|
72
|
5
|
Beibarys
|
34
|
17
|
1
|
0
|
3
|
4
|
9
|
111–97
|
60
|
6
|
Arlan
|
36
|
15
|
2
|
2
|
3
|
0
|
14
|
99–88
|
56
|
7
|
Qulager
|
34
|
16
|
1
|
1
|
2
|
0
|
14
|
89–75
|
54
|
8
|
Almaty
|
34
|
14
|
1
|
0
|
2
|
1
|
16
|
87–90
|
47
|
9
|
Altai Torpedo
|
38
|
11
|
1
|
0
|
2
|
2
|
22
|
82–139
|
39
|
10
|
Gornák
|
34
|
9
|
1
|
3
|
2
|
1
|
18
|
72–104
|
38
|
11
|
Aqtóbe
|
34
|
7
|
1
|
4
|
1
|
2
|
19
|
69–112
|
34
|
12
|
Ertis
|
30
|
8
|
1
|
1
|
1
|
1
|
18
|
60–86
|
30
|
13
|
Snejnie Barsy
|
36
|
3
|
0
|
0
|
2
|
3
|
28
|
53–140
|
14
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.