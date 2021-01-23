Фото происшествия активно рассылали в социальных сетях и мессенджерах вчера, 22 января. В аудиосообщении, которое пересылали вместе с ним, мужчина сообщал, что минивен марки «Toyota Alphard» ехал из Костаная, и в результате лобового столкновения в нем погибли пассажиры, жители областного центра. Сегодня, 23 января, в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области опровергли эту информацию.

Лобовое столкновение "Тойоты" и "Лады Калины" произошло возле села Жаксы. В ДТП действительно погиб человек - 27-летний пассажир второй машины, «Лада Калина», житель села Жаксы. От полученных травм он скончался на месте.

- По предварительным данным, 32-летний житель г. Актобе на автомашине марки «Toyota Alphard», состоящей на российском учете, двигаясь в направлении г.Нур-Султан, на 939 км автодороги «Екатеринбург-Алматы» допустил лобовое столкновение с автомашиной марки «Лада Калина», за рулем которой находился 28-летний житель с.Кумайка Есильского района, - сообщили в пресс-службе полицит. - В результате 27-летний пассажир автомашины «Лада Калина» от полученных травм скончался на месте аварии.

28-летний водитель «Лады» госпитализирован в местную районную больницу с различными телесными повреждениями.

Как отметили в пресс-службе, в "Тойоте", кроме водителя, никого не было. Он получил ушиб грудной клетки. После осмотра медики его отпустили.

Начато досудебное производство по ч.3 ст. 345 УК РК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).



