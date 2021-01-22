В субботу, 23 января, на территории Костанайской области, по прогнозам синоптиков, ночью на большей части, а днем местами, ожидается снег, местами возможна низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северное направление 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -28...-33, на юге -18...-23 градусов, днём -23...-28, на юге -18 градусов.

Фото Ксении РЕБИК



В Костанае 23 января облачно с прояснениями, ночью и утром снег. Ветер юго-западный, с переходом на северное направление 9-14 м/с. Ночью -28...-30, днём -24...-26 градусов.

- В воскресенье, 24 января, днем местами снег, низовая метель и туман, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Ветер южный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -30...-35, на юге -27, днём -12...-17, местами -20 градусов. В Костанае 24 января днем снег. Ночью -30...-32, днём -15...-17 градусов.

В понедельник, 25 января, на большей части территории Костанайской области снег, местами низовая метель и туман. Ветер юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -12...-17, местами -20 градусов, днём -2...-7, на юге -10 градусов.

В Костанае 25 января ожидается снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью -15...-17, днём -2...-4 градусов.