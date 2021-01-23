Новый президент Кыргызстана Садыр Жапаров отказался от пышной церемонии инаугурации. В частности, планируется отказ от специального кортежа и банкета, передает Tengrinews.kz. О своем взгляде на инаугурацию Жапаров рассказал на официальном сайте президента Кыргызстана.

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Садыр Жапаров выражает надежду на то, что народ "поймет и поддержит" это решение.

"Учитывая политическую ситуацию, сложившуюся после октябрьских событий, экономическое, финансовое и эпидемиологическое положение республики, считаю необходимым отметить, что в такой ситуации мы должны отказаться от обременительных для экономики страны мероприятий.

Я принял решение отказаться от специального кортежа, банкета и других организационных мероприятий, влекущих большие финансовые расходы. Важно учесть и осуществить только требуемые законодательством обязательные процедуры вступления в должность президента.

Государство должно фокусировать все свое внимание на использовании государственных средств в поддержку народа и его нужд", - заявил он.

Напомним, инаугурация президента Кыргызстана Садыра Жапарова состоится 28 января в филармонии Бишкека.

Досрочные выборы президента Кыргызстана прошли 10 января.