Алия Назарбаева рассказала о некоторых просьбах своих подписчиков в Instagram, передает Tengrinews.kz.

Фото: instagram.com/aliya_nazarbayeva_official

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"Дорогие мои подписчики и читатели! Ежедневно мне пишет очень большое количество людей с просьбой о помощи! Хочу твердо разъяснить свою позицию: нужды и потребности всех людей я исполнить не могу. Моя деятельность направлена на социально значимые вещи, есть бизнес-проекты, проекты благотворительные, но благотворительность мы тоже оказываем по тем критериям, которые описаны на сайте фонда! Мы не решаем вопросы с жильем, не трудоустраиваем, не вмешиваемся в работу государственных органов.

Если вы никому не отказываете, это еще не значит, что вы действуете во благо! Иногда отказать - значит твердо следовать своим намерениям! А намерения мои просты: заниматься экологией и образованием!" - написала Алия Назарбаева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aliya Nazarbayeva (@aliya_nazarbayeva_official)

У Нурсултана Назарбаева три дочери. Алия - младшая из них. Занимается общественной деятельностью.