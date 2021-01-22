Коробова Анастасия Александровна, 2003 года рождения, ушла из дома 17 января и с тех пор так и не вернулась. На ее розыск ориентирован весь личный состав Департамента полиции Костанайской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

С заявлением в дежурную часть Южного отдела полиции 20 января обратилась мама подростка. Причиной ухода стал семейный конфликт из-за молодого человека Анастасии. Известно, что девушка ранее неоднократно уходила.

Приметы Анастасии: рост 156 см, среднего телосложения, волосы светлые, ниже плеч, на плече имеется татуировка в виде сердца с короной.

Была одета в коричневую куртку, синюю шапку, серый шарф, светло-синие джинсы. Сотового телефона у девушки нет.

- Опрошены соседи, отрабатывается круг знакомых, - сообщили в пресс-службе полиции. - Сотрудниками полиции совместно с волонтерами ведутся активные поиски, осуществляются проверки мест массового скопления молодежи, расклеены ориентировки, размещена информация в социальных сетях.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Анастасии или имеется какая-либо информация, просят сообщить в полицию по номеру 102.

Полицейские просят родителей усилить контроль за малолетними детьми. В прошлом году сотрудники полиции с участием волонтеров разыскали более 60 подростков. О потерявшихся гражданах необходимо незамедлительно сообщать в полицию. Тем более, если речь идет о несовершеннолетних.

- Потерянное время всегда усложняет поиски. Незамедлительное обращение в полицию помогает в кратчайшие сроки установить нахождение без вести пропавшего человека, - отметила подполковник полиции, начальник отделения ювенальной полиции УП Костаная Бахыткуль ЖУНУСОВА.