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Холодную воду на один день отключат в центре Костаная

22 января 2021, 09:45 |  ЖКХ

Подача питьевой воды будет прекращена в связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по ул.Амангельды, в границах от ул. Баймагамбетова до ул. Касымханова, сообщила пресс-служба ГКП "Костанай-Су" на своей странице в Instagram. В связи с ремонтом 25 января с 9.00 до 23.00 холодную воду отключат по следующим адресам:

Иллюстративное фото pixabay.com

Жилые дома:

  • ул. Баймагамбетова: 170, 168;
  • ул. Байтурсынова: 105, 106, 110, 112, 114;
  • ул. Амангельды: 76, 95, 93б, 93а, 85, 87, 96, 96/1, 72, 99, 78;
  • ул. Касымханова: 108, 110, 66, 64;
  • ул. Дулатова: 91, 111, 105, 107, 109, 111a, 117, 100;
  • ул. Пушкина: 90, 92.

Соц объекты:

  • СШ №2, ул. Дулатова 72;
  • Ясли-сад № 15. ул. Касымханова 50;
  • Ресторан «Дары леса». ул. Амангельды 134;
  • ТД «Азия». ул. Амангельды 134а;
  • ТД «Евразия». ул. Алтынсарина 136;
  • ТД «ГУМ». ул. Алтынсарина 144;
  • КазТрансГаз Аймак. ул. Алтынсарина 130;
  • АТФ Банк. Ул. Амангельды 123;
  • Банк «Каспийский».ул. Дулатова 115;
  • СЭС. ул. Амангельды 96а;
  • Гор. акимат. ул. Пушкина 98;
  • Обл. суд. ул. Пушкина 100/1.

ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причинённые неудобства.