Холодную воду на один день отключат в центре Костаная
22 января 2021, 09:45 | ЖКХ
Подача питьевой воды будет прекращена в связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по ул.Амангельды, в границах от ул. Баймагамбетова до ул. Касымханова, сообщила пресс-служба ГКП "Костанай-Су" на своей странице в Instagram. В связи с ремонтом 25 января с 9.00 до 23.00 холодную воду отключат по следующим адресам:
Иллюстративное фото pixabay.com
Жилые дома:
- ул. Баймагамбетова: 170, 168;
- ул. Байтурсынова: 105, 106, 110, 112, 114;
- ул. Амангельды: 76, 95, 93б, 93а, 85, 87, 96, 96/1, 72, 99, 78;
- ул. Касымханова: 108, 110, 66, 64;
- ул. Дулатова: 91, 111, 105, 107, 109, 111a, 117, 100;
- ул. Пушкина: 90, 92.
Соц объекты:
- СШ №2, ул. Дулатова 72;
- Ясли-сад № 15. ул. Касымханова 50;
- Ресторан «Дары леса». ул. Амангельды 134;
- ТД «Азия». ул. Амангельды 134а;
- ТД «Евразия». ул. Алтынсарина 136;
- ТД «ГУМ». ул. Алтынсарина 144;
- КазТрансГаз Аймак. ул. Алтынсарина 130;
- АТФ Банк. Ул. Амангельды 123;
- Банк «Каспийский».ул. Дулатова 115;
- СЭС. ул. Амангельды 96а;
- Гор. акимат. ул. Пушкина 98;
- Обл. суд. ул. Пушкина 100/1.
ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причинённые неудобства.
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