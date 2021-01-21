Нуржан Альтаев заявил, что народное теневое правительство будет контролировать действующий кабмин, передает Informburo.kz.

Оргкомитет незарегистрированной партии El Tiregi формирует народное теневое правительство, сообщил на пресс-конференции глава этой организации, экс-депутат мажилиса от партии Nur Otan Нуржан Альтаев.

"В парламенте сидят псевдо-партии, дочерние организации правящей партии. Опять назначено провальное правительство, которое в прошлом году провалило свою работу в борьбе с Covid-19. Закрываются предприятия, малый и средний бизнес стоит на коленях. Несмотря на всё это, опять назначено то же самое правительство, которое будет нас вести ещё с большей скоростью в эту яму. В связи с этим мы впервые выходим с инициативой создания народного теневого правительства", – заявил Нуржан Альтаев.

По его словам, создание теневого правительства – это общепринятая международная практика. Она давно существует в таких развитых странах как Англия, Канада, Германия и других. Деятельность теневого правительства поощряется государством и пользуется поддержкой граждан.

"Например, в Англии всегда выигравшая политическая партия создаёт свое правительство, а оппозиционная партия создаёт теневое правительство, но при этом оно полностью поддерживается самим государством. Теневое правительство в Англии финансируется из государственного бюджета и оно всегда присутствует на заседании избранного правительства, и когда какой-то министр выступает с какой-то программой, теневое правительство комментирует, выступает оппонентом для него. В конечном итоге, от этого выигрывает народ", – добавил Нуржан Альтаев.

Он отметил, что народное теневое правительство после создание должно контролировать деятельность действующего правительства.

Члены "теневого правительства" будут обсуждать ведомственные нормативные акты, законопроекты, проводить их экспертизу, предлагать альтернативные варианты действий членам кабмина, подвергать их критике в случае необходимости.

"В течение месяца оргкомитет El Tiregi сформирует свой Народный кабинет министров. В процессе формирования теневого правительства могут принять участие все граждане страны. На должности министров можно претендовать путём самовыдвижения, а также кандидатов могут выдвигать общественные объединения и граждане", – заявил экс-депутат.

Он добавил, что инициативу создания "теневого правительства" можно поддержать на сайте El Tiregi.

Также Нуржан Альтаев рассказал, что с ноября прошлого года не может зарегистрировать свою партию, о создании, которой он заявил 27 ноября.

"Мы собрали большую инициативную группу, собрали большое количество казахстанцев, которые хотят перемен, которые хотят создать политическую партию, но мы никак не можем зарегистрироваться. С ноября мы три раза подавали, в последний раз – вчера снова подали заявку, всё юридически правильно, всё законно. Все эти юридические тонкости были исполнены в этой документации. Мы подаём в Министерство юстиции, всё время один и тот же ответ – как мы бы там списки не дополняли, что бы мы не делали, всё время ответ о том, что в наших списках, в списках инициативной группы в 1000 человек есть умершие. И это стандартный ответ, который в течение последних семи лет всем тем, кто хочет зарегистрировать политическую партию. Власти нашей страны абсолютно не готовы ни к какой политической конкуренции", – отметил он.

2 декабря стало известно, что Нуржана Альтаева исключили из партии Nur Otan. Его рекомендовали исключить из рядов партии "за совершение действий, дискредитирующих партию и наносящих ущерб её интересам, выразившимся в ряде публичных заявлений, в том числе о намерении создать новую политическую партию".