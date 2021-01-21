Другие государства, возможно, со временем введут ограничения на въезд для непривитых людей, передает Informburo.kz.

Ограничений на передвижение внутри Казахстана для тех, кто не получил прививку от коронавируса, не будет, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

"В связи с началом вакцинации от коронавируса в феврале вводится система электронного учёта, электронный паспорт вакцинации. Это связано с тем, что вводится двукратная вакцинация с промежутком в 21 день, и для того, чтобы учитывать полученные прививки для каждого гражданина, вводится электронная система учёта прививок", – рассказала и.о. председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Лаура Ахметниязова.

Она отметила, что другие страны могут ввести ограничения на въезд для тех, кто не сделал прививку от КВИ, но внутри Казахстана такого запрета не будет.

"Возможно, в будущем некоторые страны введут ограничения для тех, кто не получил прививку. Это в будущем. В нашей стране на сегодня не предполагается ограничения свободного передвижения внутри страны для лиц, которые не получили профилактические прививки", – подчеркнула Лаура Ахметниязова.