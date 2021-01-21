Инцидент произошел в одном из поселков Карабалыкского района. 14-летний подросток разбил окно, проник в дом пограничника и унес с собой его обмундирование - служебную форму, берцы и палатку. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе ДУИС по Костанайской области.

- После заявления в полицию, юный воришка был взят практически по «горячим следам». Поздно вечером того же дня он был замечен оперативниками в той самой форме. После уклонения и побега его задержали, - сообщили в пресс-службе.

По факту кражи отделом полиции Карабалыкского района возбуждено уголовное дело. Подростку назначили один год ограничения свободы под контролем службы пробации с соблюдением условий отбывания наказания.

В службе пробации отметили, что внимание к несовершеннолетним нарушителям закона особенное, поэтому уже на ранней стадии была разработана индивидуальная программа по исправлению осужденного.