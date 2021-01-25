Одним из самых животрепещущих вопросов, рождающих разноголосые споры, сегодня стал вопрос о массовых прививках и их обязательности либо добровольности. Ответы на него жизненно важны. Но с чем сталкиваемся мы, обычные люди, без специальной и глубокой медицинской подготовки?

Мы буквально захлебываемся в водоворотах разноречивой информации и псевдоинформации. Сколько речей и, подчас, от авторитетных лиц (но, увы, как правило, не медиков и даже не физиков) о связи прививок с чипированием и тотальным контролем поведения привитых. Так это или нет, мы с вами можем оценить не лучше, чем доминошник - ход чемпионата Казахстана по шахматам. Хотя мне лично такие ультрасенсации напоминают трюк Гайдая( анекдотический или реальный – здесь не принципиально) при сдаче «Бриллиантовой руки», когда в фильм был вставлен эпизод с атомным взрывом. В результате комиссия сосредоточилась на этой нелепости, благополучно пропустив остальное.

Не так ли зачастую обстоит дело и с водоворотами «информации»? Не уводят ли они нас от более существенного? А что более существенно для нас, обычных граждан разных стран?

Существенен ответ на один центральный вопрос: насколько безопасны не прививки вообще, а именно эти, конкретные прививки? Если безопасны, то на чем основаны утверждения тех медиков, которые предупреждают, что надо задуматься не о ближайших, а о дальнейших последствиях прививок, которые могут сказаться через годы?

С этим вопросом напрямую связан вопрос о качестве прививок. Причем не абстрактном, теоретическом, а сугубо конкретном. Если и в Казахстане, и в России мы слишком уж часто встречаем фальсификаты даже самой обычной продукции, то где гарантия, что прививочный материал может быть создан и применен качественно? К сожалению, и от людей высоко образованных частенько можно слышать голоса: вот где–нибудь в центре я бы вакцинировался, а у нас, в провинции, схалтурят. Как и чем опровергнуть такие рассуждения? И еще один вопрос: каким образом за короткие сроки наши производственные мощности смогут обеспечить массовое производство одинаково качественной вакцины? Хватит ли исходного материала?

А как быть тем, у кого противопоказания по здоровью? Не будут ли они в итоге поражены в правах, ограничены при передвижении?

За этими же вопросами следуют вопросы глобального характера, пока еще не имеющие к нам прямого отношения. Верно ли, что использование американской вакцины дало ряд летальных исходов – один раз прямо во время трансляции (имитировать сегодня можно все, что угодно)? Доказано ли, что применение вакцин, связанных с Биллом Гейтсом, привело в Индии к зафиксированному бесплодию? И таких вопросов немало.

За ними же следует «шкурный вопрос»: почему даже маски и тесты, о достоверности данных которых сломано столько копий, платны, а вот такое дорогостоящее вакцинирование, по крайней мере, поначалу, бесплатно? И непременно при этом вспоминают уже приевшийся, как Демьянова уха, бесплатный сыр в мышеловке.

Эти, как и многие прежние вопросы, я ставлю не просто для того, чтобы в очередной раз пощекотать нервы. Мне бы, как убежден, и очень многим, хотелось бы прочесть ответы не блогеров, не людей со стороны, а тех, кто в теме.



