Парламент принял закон, который разрешит казахстанским водителям не возить с собой водительские права и техпаспорта в пределах страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Сенат принял в двух чтениях закон "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения". Его направят на подпись Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.

В случае подписания закона Главой государства в Казахстане отменят штраф за то, что водитель забыл права или техпаспорт дома.

Соответственно, казахстанским водителям можно будет не возить с собой права и техпаспорта. Полицейские будут проверять наличие у человека документов через свою электронную базу данных по удостоверениям личности граждан.

Изменение не касается иностранцев, которые по-прежнему будут обязаны возить с собой водительские удостоверения и техпаспорта.

"Принятый закон разработан по поручению Президента страны с учетом мнений членов Национального совета общественного доверия. Теперь при вождении автомобиля не будет необходимости иметь при себе водительское удостоверение и технический паспорт", - сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев.

В декабре 2020 года в МВД заявили, что в Казахстане ускорят принятие закона, который разрешит казахстанцам не носить с собой водительские удостоверенияи техпаспорта для вождения авто.