Недавно мне в WhatsApp прислали видео. В нем парень, смахивающий на молодого Путина, выступал перед главой фракции КПРФ с речью о кризисе российского образования. Его зовут Сергей Кипняк, он московский одиннадцатиклассник-коммунист.

Кипняк - органичный политик из разряда тех, которые по зелени активные и буйно цветущие на черноземе убеждений. Но горшки меняются, а листья и плоды теряют сочность. Мы живем с ним в разных государствах, но проблемы имеем общие. Кипняк прав – дыры в образовании есть. Хочется назвать их черными, ибо затягивается ими вся окружающая действительность. И тревожит меня это давно.

В учительскую среду я был погружен с детства. Мама - педагог, бабушка работала в школе, в которой я учился. С преподавателями я всегда находил общий язык. Поэтому ежегодно наблюдаю, как рушится статус учителя в школе. Это бомба замедленного действия. И однажды, по терроризирующему звонку мамаши, которая найдется в каждой параллели, от мантры «Мой ребенок самый лучший, учитель его гнобит!» бомба взорвется. Дорогие родители, конечно, ваш ребенок неплох, спор окончен, а учитель...

Впрочем, расскажу личную историю: в 8 классе математику нам стала преподавать другая учительница. Первый год на нее каждый ученик и его родители хотели писать докладную. Мол, так с детьми нельзя, это тиран в юбке, дайте кого-то мягкого и покладистого, кто будет говорить «Несмотря на то, что ваш ребеночек ничего не знает, я поставлю ему пять – ведь он такой хороший». К концу учебы ее любили все. Жестко, но эффективно математика поселится в вашей деточке. Считать такая учительница научит даже двоечника и даже если ему это не надо. Если коротко: перед тем как жаловаться на учителей, обратитесь к их заслугам. В 95% случаев плохих оценок ваших детей учитель не виноват. «Застойное поколение» родителей это осознало. «Поколение независимости», а вы как?

Красным и синим проводами в этой бомбе, наверное, будут дистанционка и обновленная система образования. Хотя последняя, скорее, таймер. Оскомину уже набило, знаю, но давайте разбираться.

Дистанционка, понятно, мера вынужденная, но она затянулась. Больше всего поражает схема, разыгранная в начале третьей четверти, когда год от года стоят самые крепкие морозы. Выпустили детей посидеть в морозы дома, чтобы потом опять загнать… А куда, разве они куда-то выходили? Мне нравится, что упрек «наши дети сидят за компьютерами и ничего не делают» теперь стал легитимным. Печально смеясь, будем наблюдать за ЕНТ-2021.

Про обновленку же говорить - только воздух колыхать, столько сказано без выхлопа. Мы вроде так стремимся, чтобы наши граждане были конкурентоспособными, добивались успехов в мире, а потом даем детям СОЧ. Вот и будет у нас через пару поколений один сор. Конечно, талантливые и умные дети будут, но воспитают их мудрые родители. И отправят подальше от родимого Казахстана. Ничем, кроме утечки мозгов, дело не кончится.

Бум! И на мелкие осколки рассыпалось среднее образование. В учителя идут потому, что на другие факультеты не хватило баллов. Молодняк дать ничего не сможет, ибо учился в вузе так себе. А у достойных учителей на детей нет времени – всё занимает документация. Постепенно пламя перекинется на высшее образование, о нем и говорить не буду – почти все мои одноклассники учатся в России. Думаю, это что-нибудь да значит.