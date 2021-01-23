Моя страна разворована. Это уже очевидно. Я с этим и не спорю, просто я не согласен с этим

Казахстан знал в своей истории лишь феодальный и социалистический периоды. Капитализм свалился на нас неожиданно, как от незапланированной беременности. Мы мечтали родить социально ориентированный рынок, а забеременели монстром дикого капитализма. И теперь стало ясно,что к реформированию страны мы тогда приступили без серьезного плана.

Как бы мы не ругали СССР, но именно при нем в Казахской Советской Социалистической Республике была воздвигнута промышленность, оформились государственные структуры и т. д. Все это и позволило возникнуть на развалинах СССР новым государствам. Причем без всякой борьбы за независимость, о которой у нас так часто говорят. И не случайно у власти остались представители старой советской номенклатуры, в том числе и Назарбаев.

Правда, часто политическая победа того или иного лидера оборачивается поражением целого народа. Вот и нас уже 30 лет железной метлой загоняют в светлое будущее. В свое время в Казахстане явили миру уникальную форму приватизации государственных предприятий за казенные же деньги. Растаскивание страны назвали приватизацией, а потом придумали экономическую амнистию, легализации капитала и недвижимости. И это для того, чтобы ни пролетарию, ни крестьянину общенародная собственность на средства производства больше не мерещилась. Чтобы ни один следователь из службы экономических расследований не поинтересовался: «Откуда дровишки?»

Моя страна разворована. Это уже очевидно. Я с этим и не спорю, просто я не согласен с этим. Прихватизацию уже не отменишь. Но надо создать такие правовые условия, чтобы владельцы бывшей общегосударственной собственности эксплуатировали ее и на пользу стране, а не только им самим. А что мы получили? Кто сможет объяснить, как можно честным путем за два-три года, ничего не производя, заработать миллиарды долларов? Скорее всего, внезапное богатство немногих можно объяснить обнищанием большинства. Во время Октябрьской Революции 1917 года многие отобрали у немногих, а у нас с обретением независимости немногие отобрали у многих.

Дальше хуже. Фонд «Самрук-Казына» приобрел 50% акций АО «Экибастузская ГРЭС-2» стоимостью S25 млн тенге. Шокирует причина покупки акций ранее приватизированной ГРЭС. Оказывается, это дает возможность реализации проекта строительства третьего блока ГРЭС-2. Значит, частник расширять не хочет. Государство построит и владелец продолжит набивать себе карманы?

То же и в сельском хозяйстве. Землю растащили, а теперь требуют у государства поддержки. Сенатор Ахылбек Куришбаев привел интересные цифры. В 2003 году объем госсубсидий в сельское хозяйство составлял 3,5 млрд тенге. В расчете на 1 тенге субсидий тогда производилось сельхозпродукции на 186 тенге. В 2019 году поддержка АПК увеличилась в 85 раз, но на 1 тенге этих субсидий произведено лишь на 17 тенге продукции. Кроме того: за последние 15 лет урожайность яровой пшеницы в крупных зерносеющих странах мира, включая Россию, увеличилась на 30-40%, а у нас - всего на 14%.

Вот так работает в Казахстане бизнес. Вот результат частной собственности на средства производства.

Я не теряю надежды, что когда изучением приватизации и денежных потоков займутся историки или соответствующие органы, когда будут опубликованы засекреченные ныне документы, тогда и вырисуется невеселое будущее тех, кому сегодня хорошо.