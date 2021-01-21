Факт нарушения карантинных мер выявили рудненские полицейские. На момент нарушения в зале находилось больше 10 человек, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

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- Сотрудниками местной полицейской службы УП города Рудного был выявлен факт нарушения установленных карантинных мер игровым клубом «LOTO клуб», находящимся по улице Ивана Франко, - рассказали в пресс-службе. - Несмотря на запрет работы компьютерных и игровых клубов во время карантина, заведение все же осуществляло свою деятельность. На момент появления полицейских в игровом зале находилось более 10 посетителей.

Собранный материал полиция направила в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Рудного для дальнейшего принятия решения.