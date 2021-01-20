Полиция эвакуировала жильцов и провела проверку. Взрывное устройство не обнаружено, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО

ЧП произошло сегодня, 20 января. Около 15.05 неизвестный мужчина позвонил в Южный отдел полиции и сообщил, что по ул. Лермонтова, 18 (бывший детский садик, переделанный под жилой дом) произойдет взрыв. На место выехали специальные службы, чтобы проверить эту информацию. Из здания были эвакуированы 18 жильцов.

- После проведенной проверки взрывного устройства не обнаружено, - сообщили в пресс-службе. - Полиция устанавливает личность неизвестного, который позвонил в полицию.