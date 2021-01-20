По прогнозам синоптиков, 21-23 января на территории области будет облачно, ожидаются снегопады, местами низовая метель. В пятницу и субботу, 22-23 января, прогнозируется туман. В Костанае в пятницу снег будет идти днём, а в субботу ночью.

Фото Ксении РЕБИК



- В четверг ночью по области будет 25-30, на юге 15-20 градусов, - "НГ" сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем -17...-22°С, на юге -14°С. В пятницу и субботу в ночное столбики термометров опустятся до отметок -22...-27°С, местами -30...-35°С. В пятницу днем термометры покажут -14...-19°С, в субботу -17...-22°С, местами -26°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -26...-28°С, днём -17...-19°С. В пятницу: ночью -25...-27°С, днём -14...-16°С. В субботу: ночью -30...-32°С, днём -24...-26°С.

Ветер в четверг ожидается юго-западный, в пятницу западный, в субботу северо-западный. Скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с.