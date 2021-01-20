Опубликованный в YouTube фильм "Дворец для Путина. История самой большой взятки" за полсуток набрал свыше 15 миллионов просмотров. В описании к видео отмечается, что Навальный записал его до своего возвращения в Россию, передает Tengrinews.kz.

Фильм набрал больше 400 тысяч комментариев, высказались как сторонники Путина, так и поддерживающие Навального. Кто-то нашел в фильме повод для шутки.

"Когда узнал, что твоя квартира стоит как пуфик перед входом в туалет Путина".

"Окей, Гугл: как стать родственником Путина".

"Жду с нетерпением фразы: "Вы знаете, мы даже не смотрим эти видео".

"Моргенштерн: мое лицо самое дорогое, что есть в России.

Путин: подержи мой диван".

"Новая единица скорости - Навальный: миллион/час".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вышедший фильм оппозиционера Алексея Навального о "дворце для Путина", сообщают РИА Новости. Журналисты поинтересовались, ознакомились ли в Кремле с публикациями про "дворец Путина", построено ли это здание для президента и соответствует ли действительности эта информация.

"Нет, не знакомились. По сути, это неправда", - ответил Песков.