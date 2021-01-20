Беглецов обнаружили меньше чем через сутки после побега, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото buyyorkiepuppies.com

Сотрудники ДУИС по Костанайской области совместно с полицией Рудного задержали двоих осуждённых, уклонившихся от отбывания наказания и самовольно покинувших территорию колонии-поселения УК 161/11, расположенную рядом с Костанаем, сообщает пресс-служба ДУИС.

Отсутствие двоих заключённых заметил дежурный сотрудник колонии. Оказалось, что они разбили окно и сбежали.

"Была поднята тревога, сориентирован личный состав. Оба осуждённых проживали в Рудном, имели там друзей и родственников. После отработки арендного жилья, квартир их друзей и родственников, беглецы были задержаны", – говорится в сообщении.

По информации ДУИС, осуждённые сбежали вечером 16 января, 17 января были задержаны. Сейчас они находятся в УИС.

"Мужчины были осуждены на небольшие сроки. Они отбывали наказание за хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Во время отбывания наказания, осужденные были отмечены как злостные нарушители режима. По данному факту, дело было передано в суд для перевода их на более строгие условия содержания, однако с этим осужденные соглашаться не хотели и совершили уклонение", - сообщили в департаменте.

Полиция начала досудебное расследование.

Как отметили в пресс-службе, колония-поселение - это учреждение незакрытого типа. Отбывающие в нем наказание имеют право свободно передвигаться по населенному пункту в зависимости от расположения учреждения, а днем работать на различных объектах с обязательным пребыванием в учреждении в ночное время.