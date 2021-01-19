Сначала он воспользовался антисептиком, а потом положил за пазуху и унес домой. Подозреваемого уже задержали, сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Кадр из видео instagram.com/myizrudnogo_



Кража произошла 14 января в одной из аптек города на ул. Ленина. Видео кражи антисептика появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина сначала разговаривает по телефону в аптеке, затем обрабатывает руки, принюхивается, прячет антисептик под куртку и уходит.





- Участковые инспекторы полиции Айдос Кулимбетов и Батыр Есентемиров для проверки видео выехали на место происшествия. В кратчайшие сроки оперативниками был установлен и задержан 39-летний подозреваемый, который дал признательные показания, - сообщили в пресс-службе.

Заявление в полицию владелец аптеки не писал. Сейчас ведется расследование по ч. 1 ст. 187 УК РК (мелкое хищение).

Антисептик мужчина, по его словам, украл для личного пользования и установил дома.

