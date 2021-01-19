Темп прироста заболеваемости за сутки 18 января составил 0,8%. Данные об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в регионе сообщили в областном информационном штабе.

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Заболели 36 жителей Костаная, 10 – Рудного, 8 – Костанайского района, по 3 случая среди жителей Лисаковска, Мендыкаринского района, по 2 случая среди жителей Карасуского, им. Б. Майлина, Узункольского, Федоровского, Сарыкольского районов, по 1 случаю – в Алтынсаринском и Карабалыкском районах.

43 человека обследованы по самообращению, 25 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 50 с симптомами заболевания, 22 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 по 18 января 2021 зарегистрировано 8 743 случая COVID-19. Количество выздоровевших - 7 701.