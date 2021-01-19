В Казахстане подорожают железнодорожные билеты
19 января 2021, 10:32 | Государство
В Казахстане повысят цены на железнодорожные билеты на все социально значимые маршруты в межобластном и пригородном сообщениях, сообщает zakon.kz.
Цены будут изменены с 1 марта.
С 1 марта 2021 года предусматривается плановая индексация стоимости перевозки пассажиров железнодорожным транспортом на 7% на все социально значимые маршруты в межобластном и пригородном сообщениях, - отмечает национальный транспортно-логистический холдинг.
По информации пресс-службы, АО "Пассажирские перевозки" проводит комплекс мер, направленных на улучшение условий перевозок пассажиров. Будет обновлен парк подвижного состава.
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