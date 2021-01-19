Предварительная причина пожара - короткое замыкание. Несчастный случай произошел 18 января в поселке Тобол района Б. Майлина, звонок на пульт 101 поступил в 7.34.

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- После пожара в жилом доме на ул. Казахской огнеборцы обнаружили два обгоревших трупа. В доме проживал мужчина инвалид 1962 г. р. и его сожительница 1983 г. р, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - Они состояли на профилактическом учете в органах полиции, злоупотребляли спиртными напитками. Жильцы отапливали дом с помощью электрической плиты, которая находилась в спальной комнате.

Огонь был потушен в 08.26. Площадь пожара составила около 8 кв. м. В комнате, где произошел пожар, сгорели мебель и домашние вещи.

В тушении огня участвовали 2 единицы спецтехники и 9 человек личного состава пожарного поста № 17 п. Тобол и ПЧ-16 с. Айет.

Как отметили в пресс-службе, предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в электрической плите. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На месте пожара работают специалисты испытательной пожарной лаборатории.

- Ранее, 24 ноября 2020 г, сотрудники отдела по ЧС района Б. Майлина в ходе адресной профилактической работы с гражданами, проживавшими по указанному адресу, провели противопожарный инструктаж и вручили памятки, - добавили в ДЧС. - Пренебрежение правилами пожарной безопасности при применении электрических приборов нередко приводит к пожарам, к гибели людей и безвозвратным потерям.