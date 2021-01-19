Костанайский “Тобол” и “Астана” открыли 2021 год своей первой встречей в сезоне. Столичная команда приехала в Костанай в роли фаворита, а для костанайцев это была первая домашняя встреча в сезоне, сообщает Nbf.kz.

“Астана” не смогла доказать то, что она фаворит в дебюте матча, так как с первых минут завязалась равная борьба за лидерство, которая продлилась около трех минут. Затем действующий чемпион начал уходить в отрыв и к середине периода лидировали на десять очков. Но хозяева паркета до конца первого периода играли довольно успешно и сокращали отставание, а к концу перового периода и вовсе сравняли счет. На втором игровом отрезке игра проходила также в равной борьбе и при этом команды не позволяли друг другу совершать резких рывков. К середине периода “Астана” лидировала на два очка. “Тобол” до конца первой половины сравнивал счет, но при этом и отставал на шесть очков, что является максимальной разницей между командами в этом периоде, а в итоге они проиграли первые двадцать минут с отставание на четыре очка – 38:42. После большого перерыва костанайские баскетболисты удерживали соперников от дальнейшего отрыва, но и сами не могли догнать соперников, а разница скакала с четырех до восьми очков. А вот в середине третьего периода “Астана” вновь смогла добраться до двузначной цифры в преимуществе и удержали ее до конца четверти. Перед заключительным игровым отрезком гандикап столичного коллектива составлял десять очков. “Тобол” ни сколько не сдавался и продолжал навязывать борьбу. “Астана” отбивалась, но за пять минут до конца матча они выигрывали всего семь очков, что было не так много. Но эти последние пять минут остались за столичными игроками, особенно они отлично провели три минуты после экватора четверти, когда совершили рывок 0:12. Девятнадцать очков преимущества за пару минут до конца игры, пожалуй уже определили победителя во встрече. “Астана” довела матч до победы, переиграв соперников со счетом 72:88.



Ключевой момент: три минуты после экватора четвертой четверти стали ключевыми в этой игре, “Астана” выигрывала 7 очков, но за эти три минуты добавила к своему преимуществу еще 12 и для того чтобы отыграться сопернику осталось слишком мало времени.



Лучшие игроки:

"Тобол" : Антон Быков (22 очка, 12 подборов, 5 передач, 3 перехвата, 2 блокшота), Константин Двирный (21 очко, 5 подборов), Шаим Куанов (13 очков, 4 подбора, 7 передач).

: Антон Быков (22 очка, 12 подборов, 5 передач, 3 перехвата, 2 блокшота), Константин Двирный (21 очко, 5 подборов), Шаим Куанов (13 очков, 4 подбора, 7 передач). "Астана": Максим Марчук (18 очков, 3 подбора, 9 передач), Николай Бажин (19 очков, 2 подбора, 2 перехвата, 1 блокшот), Джеремайя Хилл (11 очков, 4 подбора, 12 передач, 1 блокшот).

Последствия: “Астана” уверенно лидирует в Национальной лиге и продолжает идти по турниру без поражений, а “Тобол” отстал от первой четверки по результату этой игры.

Второй матч стартовал также как и игра накануне с борьбы за лидерство, “Астана” также как и вчера лидировала в середине первой четверти, но в отличие от прошлой игры “Тобол” не смог восстановить равновесие до конца первого периода. В итоге столичная команда отлично провела первые десять минут, набрал более тридцати очков и лидировала после первого периода на пятнадцать очков. Вторая четверть стала очень результативной, а команды играли в открытый баскетбол, при этом довольно равный. На двоих команды набрали более пятидесяти очков, а “Астана” добавила еще одно очко к своему преимуществу и лидировала на шестнадцать очков после первой половины игры – 41:57. После смены сторон столичный коллектив не сбавлял обороты и уверенно набирал очки и в третьей четверти. “Тобол” старался противостоять соперникам, но пропустил пару рывков столичной команды и их отставание после тридцати минут добралось до двадцати пяти минут после тридцати игровых минут. Такое комфортное преимущество давало большую уверенность в победу “Астаны”, которые были очень результативными в этом матче. Действующий чемпион и в четвертой четверти активно набирал очки и уже за пять минут до конца матча добрался до сотни, при этом их отрыв дошел до тридцати очков. “Астана” уверенно довела эту игру до уверенной победы, набрав рекордные 110 очков и выиграв эту встречу со счетом 82:110.



Ключевой момент: “Астана” уверенно провела эту встречу, постоянно наращивая свое преимущество и у же к окончанию третьего периода они лидировали на 25 очков, а затем уверенно завершили этот матч, повторив рекорд сезона в 110 очков.



Лучшие игроки:

"Тобол" : Антон Быков (26 очков, 9 подборов, 3 передачи), Павел Ильин (18 очков, 6 подборов, 4 передачи), Константин Двирный (12 очков, 3 передачи).

: Антон Быков (26 очков, 9 подборов, 3 передачи), Павел Ильин (18 очков, 6 подборов, 4 передачи), Константин Двирный (12 очков, 3 передачи). "Астана": Майкл Томпсон (18 очков, 9 передач, 2 перехвата), Дмитрий Гаврилов (17 очков, 4 подбора, 2 перехвата, 2 блокшота), Рустам Мурзагалиев (16 очков, 3 подбора, 6 передач, 2 перехвата).

Последствия: “Астана” продолжает идти по турниру без поражений и уверенно лидировать, а “Тобол” еще больше отстал от зоны плей-офф.



Следующие игры: у обоих сегодняшних коллективов следующие запланированные серии должны пройти дома и против "Алматинского Легиона", у "Тобола" 23 и 24 января, а у "Астаны" 27 и 28 января.