Сегодня, в ночь с 18 на 19 января, православные христиане отмечают праздник Крещения Господня. Он связан с крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан. Вода во всех водоемах в эту ночь становится святой и способна исцелять тело и душу.

Главное освящение воды в Костанае в праздник Крещения традиционно происходило в районе городского пляжа. Несколько лет подряд на льду реки Тобол вырубали иордань (крестообразную прорубь), над которой священник читал молитву, а позже в нее окунались все желающие. В этом году из-за усиления карантинных мер иордани в районе пляжа не будет, о чем представители департамента санитарно-эпидемиологического контроля и Константино-Еленинского собора заявили еще 13 января. Однако запрет на купание не касался прорубей на частных пляжах при условии соблюдения дистанции.

Днем 18 января корреспонденты "НГ" посетили все крупные частные пляжи Костаная и выяснили, где, как и за сколько можно будет окунуться в проруби. Везде нам сообщили, что ночных купаний не устраивают, потому что боятся рейдовых проверок.

- Приезжайте завтра утром, - сообщила администратор базы отдыха "Пристань". - Будем работать с 9.00 до 22.00. Можно будет просто окунуться в первой проруби за 1 000 тенге. Еще три проруби можно использовать тем, кто снимет бани.

На кассе пляжа "Ак-Шанырак" висела табличка, что в связи с пандемией он не работает.

На пляже Малибу нам сообщили, что прорубь можно использовать, только если арендуешь баню стоимостью 10 000 тенге в час. Бани будут работать с утра 19 января, о времени и условиях аренды лучше уточнять по телефону.

На пляже Mojito нам тоже заявили, что ночных купаний в проруби не будет.

- Можете снять баню с прорубью, но все они уже арендованы до 20 января включительно, - сообщила администратор пляжа.

Еще одно место крещенского купания могла появилось в Костанае в этом году - в комплексе Therma Park. Оно претендовало на звание главной купели города, только платной.

- Завтра мы откроем на крыше второй бассейн с холодной водой, - пояснила администратор Therma Park. - Его размер - 26х15 м. Он начнет работу с 9.00 и будет работать до 22.00. Воду в нем освятит священнослужитель. Стоимость посещения бассейна с холодной святой водой - 1 200 тенге в час.

Девушка пояснила, что много народу они не ожидают, а бассейн большой, поэтому за соблюдение дистанции можно не переживать, но все меры безопасности будут соблюдены.

Информация о том, что воду в бассейне Therma Park освятят, появилась в Instagram-аккаунте комплекса несколько дней назад. Она вызвала много негативных комментариев, но позже функцию комментирования отключили, а комментарии скрыли.

В Константино-Еленинском соборе информацию о том, что бассейны Therma park будут освящены, чтобы "все желающие могли стать ближе к волшебному таинству" опровергли.

- Массовые купания запрещены, о чем я заявил на брифинге, - отметил "НГ" священник Константино-Еленинского собора священник Геннадий. - Никакого освящения воды в Therma park не будет, никто из служителей туда не поедет. Я уже позвонил администраторам комплекса и спросил: зачем они вводят людей в заблуждение? И почему собирались наживаться на празднике Крещения?

Видимо, сразу после этого пост об освящении воды в Instagram-аккаунте комплекса был удален. Хотя еще около 20.00 он был в ленте.

В Константино-Еленинском соборе сегодня, в 16.00, прошла торжественная служба с освящением воды. Первое освящение воды прошло в храме в 7 утра, поэтому вода в храме уже считается святой и ее можно набирать.

Народу в храме было мало, все строго соблюдали дистанцию. Иконы то и дело натирали спиртом, а запах хлорки перебивал даже запах ладана.

Еще одно освящение пройдет в храме сегодня в 23.00 во время проведения божественной литургии.

Завтра, 19 января, в 17.00 пройдет вечернее освящение воды. В храме пояснили, что прихожане могут набирать воду сегодня и завтра с соблюдением социальной дистанции.