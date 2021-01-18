По прогнозам синоптиков, во вторник, 19 января, в Костанайской области ожидается переменная облачность, днем местами возможен снег, местами низовая метель и туман. Ветер северо-восточный скоростью 9-14 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Температура воздуха ночью еще будет низкой - 25-30 градусов мороза, на юге области - минус 15-20 градусов. Днем - 12-17 градусов, на юге - 7 градусов.

- В Костанае во вторник ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 27-29 градусов, днем - 12-14 градусов мороза, - сообщила «НГ» инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет», Антонина ШИБАРШИНА.

В среду, 20 января, будет облачно, на большей части территории области возможен снег, местами низовая метель и туман. Ветер западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Температура ночью 12-17 градусов, местами минус 20 градусов, днем от 8 до 13 градусов, местами - 16 градусов.

В Костанае в среду будет облачно, возможен снег и низовая метель. Ветер западный9-14 м/с. Температура ночью 13-15 градусов, днем - минус 10-13 градусов.