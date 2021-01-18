Казахстанским бухгалтерам придется переделывать работу за три года. Все из-за изменений в Налоговом кодексе страны, которые внесли 10 декабря 2020 года, но в силу они вступают с 1 января 2018 года. Теперь бухгалтерам нужно пересчитать налоговые отчисления сотрудников и пересдать отчеты, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Основные изменения в Налоговом кодексе коснулись людей, оказывающих услуги по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). В основном это консультанты, журналисты, писатели, артисты и другие специалисты. Основатель и руководитель клуба бухгалтеров НПП "Атамекен" Юрий Тлеумуратов говорит, что таких в стране десятки тысяч человек.

По его словам, все их налоги бухгалтеры ранее считали правильно. Но введенные ретроспективно изменения вынуждают переделывать всю работу за три года.

Юрий Тлеумуратов объяснил, что раньше индивидуальным подоходным налогом (ИПН - 10 процентов) облагались доходы, пенсионные взносы (ОПВ - 10 процентов), страховые выплаты (ВСМС - один процент) оказывающих услуги по договорам ГПХ.

По новым же правилам сначала из зарплаты нужно вычитать ОПВ и ВСМС и только потом облагать оставшуюся сумму ИПН.

"Они так сделали, чтобы устранить факт двойного налогообложения. То есть в первый раз фискалы брали налоги из пенсионных взносов от выплат. А потом, при выходе на пенсию, они обязаны будут взимать ИПН опять с этих же денег. Это недопустимо.

И вроде бы они сделали все правильно, исправили свою ошибку.

Но зачем нужно было заставлять бухгалтеров все пересчитывать за три года? Я этого не одобряю. Есть большие компании, где заключены сотни договоров ГПХ. Это огромный объем работы.

Кроме того, пересдача десятка отчетов за три года повлияет на налоговый рейтинг компаний. Ведь если отчеты пересдаешь, твой рейтинг добропорядочного налогоплательщика автоматически снижается, а у налоговиков появляется повод для проверок", - объяснил председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей Алматы Юрий Тлеумуратов.

На плечи бухгалтеров в связи с изменениями ложится большой объем работы, которую нужно сделать до 31 марта 2021 года.

"Об этом я предупреждал еще три года назад. Есть пути решения проблемы.

Первый - дать бухгалтерам больше времени на эту работу. Второй - зафиксировать сумму переплаты по налогам каждого услугодателя, а потом эту сумму не удерживать при выплате пенсии.

Думаю, что налоговикам надо было признать ошибку, извиниться, объяснить, что норму эту вводят для исключения двойного налогообложения. Сказать, что лучше тысяча бухгалтеров пострадает, чем миллион граждан. Так было бы честнее", - объяснил он.

Ранее в Комитете государственных доходов пояснили, каким образом ошибочный налог начислялся оказывающим услуги по ГПХ. Они также сообщили, что сроки сдачи отчетности, возможно, будут пересмотрены. Какими будут новые сроки, до сих пор неизвестно.