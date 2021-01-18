МОН предлагает включить 37 вузов в перечень объектов, не подлежащих приватизации
Проект соответствующих поправок разработан для исполнения поручения Президента, передает Informburo.kz.
Фото из архива "НГ"
37 казахстанских вузов включат в перечень объектов, находящихся в собственности субъектов квазигосударственного сектора, не подлежащих отчуждению. Проект разработанных Министерством образования и науки поправок в постановление правительства опубликовали на сайте "Открытые НПА".
Документ разработан для реализации поручения Президента Касым-Жомарта Токаева, которые было дано на четвёртом заседании Национального совета общественного доверия, о введении запрета на продажу национальных и государственных вузов.
В перечень объектов, не подлежащих отчуждению, (куда входят магистральная железнодорожная сеть, национальная электрическая сеть, магистральные трубопроводы) планируют включить контрольные пакеты акций:
- НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби";
- НАО "Евразийский национальный университет Л.Н. Гумилева";
- НАО "Казахский национальный педагогический университет имени Абая";
- НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева";
- НАО "Казахский национальный женский педагогический университет";
- НАО "Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова";
- НАО "Атырауский институт нефти и газа";
- НАО "Атырауский университет имени Халела Досмухамедова";
- НАО "Аркалыкский педагогический институт имени И. Алтынсарина";
- НАО "Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова";
- НАО "Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева";
- НАО "Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова";
- НАО "Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова";
- НАО "Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова";
- НАО "Карагандинский технический университет";
- НАО "Карагандинский индустриальный университет";
- НАО "Каспийский университет технологии и инжиниринга имени Есенова";
- НАО "Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова";
- НАО "Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова";
- НАО "Кызылординский университет имени Коркыт Ата";
- НАО "Павлодарский педагогический университет";
- НАО "Рудненский индустриальный институт";
- НАО "Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева";
- НАО "Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати";
- НАО "Торайгыров университет";
- НАО "Университет Шакарима города Семей";
- НАО "Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова";
- НАО "Южно-Казахстанский государственный педагогический университет";
- НАО "Новый университет Астаны";
- НАО "Медицинский университет Караганды";
- НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова";
- НАО "Медицинский университет Семей";
- НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова";
- АО "Южно-Казахстанская медицинская академия";
- НАО "Казахский национальный аграрный университет";
- НАО "Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина";
- НАО "Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана".
"Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 96 Закона РК "О государственном имуществе", объектами приватизации могут быть акции акционерных обществ. Принятие поправки предполагает снижение возможного риска приватизации/отчуждении государственных вузов и вузов, со стопроцентным участием государства", – отмечается в обосновании предлагаемого изменения.
В пояснительной записке к проекту также отмечается, что его принятие позволит детям из числа многодетных, малообеспеченных семей участвовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта в пределах установленной квоты приёма.
Публичное обсуждение проекта продлится до 29 января 2021 года.
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