Проект соответствующих поправок разработан для исполнения поручения Президента, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

37 казахстанских вузов включат в перечень объектов, находящихся в собственности субъектов квазигосударственного сектора, не подлежащих отчуждению. Проект разработанных Министерством образования и науки поправок в постановление правительства опубликовали на сайте "Открытые НПА".

Документ разработан для реализации поручения Президента Касым-Жомарта Токаева, которые было дано на четвёртом заседании Национального совета общественного доверия, о введении запрета на продажу национальных и государственных вузов.

В перечень объектов, не подлежащих отчуждению, (куда входят магистральная железнодорожная сеть, национальная электрическая сеть, магистральные трубопроводы) планируют включить контрольные пакеты акций:

НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби";

НАО "Евразийский национальный университет Л.Н. Гумилева";

НАО "Казахский национальный педагогический университет имени Абая";

НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева";

НАО "Казахский национальный женский педагогический университет";

НАО "Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова";

НАО "Атырауский институт нефти и газа";

НАО "Атырауский университет имени Халела Досмухамедова";

НАО "Аркалыкский педагогический институт имени И. Алтынсарина";

НАО "Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова";

НАО "Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева";

НАО "Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова";

НАО "Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова";

НАО "Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова";

НАО "Карагандинский технический университет";

НАО "Карагандинский индустриальный университет";

НАО "Каспийский университет технологии и инжиниринга имени Есенова";

НАО "Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова";

НАО "Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова";

НАО "Кызылординский университет имени Коркыт Ата";

НАО "Павлодарский педагогический университет";

НАО "Рудненский индустриальный институт";

НАО "Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева";

НАО "Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати";

НАО "Торайгыров университет";

НАО "Университет Шакарима города Семей";

НАО "Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова";

НАО "Южно-Казахстанский государственный педагогический университет";

НАО "Новый университет Астаны";

НАО "Медицинский университет Караганды";

НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова";

НАО "Медицинский университет Семей";

НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова";

АО "Южно-Казахстанская медицинская академия";

НАО "Казахский национальный аграрный университет";

НАО "Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина";

НАО "Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана".

"Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 96 Закона РК "О государственном имуществе", объектами приватизации могут быть акции акционерных обществ. Принятие поправки предполагает снижение возможного риска приватизации/отчуждении государственных вузов и вузов, со стопроцентным участием государства", – отмечается в обосновании предлагаемого изменения.

В пояснительной записке к проекту также отмечается, что его принятие позволит детям из числа многодетных, малообеспеченных семей участвовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта в пределах установленной квоты приёма.

Публичное обсуждение проекта продлится до 29 января 2021 года.