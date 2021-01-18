Самолет авиакомпании "Победа" с российским политиком Алексеем Навальным, вылетевший из Берлина в Москву, не приземлился в аэропорту Внуково, как планировалось, а сел в Шереметьево. Об этом сообщил летевший вместе с оппозиционером корреспондент Deutsche Welle, передает Tengrinews.kz.

Алексей Навальный с женой Юлией в аэропорту. © meduza

Борт перенаправили на другой аэродром незадолго до прилета. Telegram-канал Baza написал, что причиной изменений стала поломка снегоуборочной техники во Внуково, из-за которой якобы закрыли посадочную полосу.

Немецкое издание отмечает, что, как только лайнер с Навальным сел в Шереметьево, аэропорт Внуково открылся для приема других самолетов. В аэропорт начали пускать посетителей в обычном режиме.

Международный терминал Внуково вечером 17 января. © meduza

Бортпроводницы "Победы" и супруги Навальные. Фото Елизавета Антонова/meduza

Алексей Навальный и его жена Юлия должны были прилететь во Внуково из Берлина в 19:20 по московскому времени (22:20 по Нур-Султану - прим). Команда политика приглашала его сторонников встретить его в аэропорту. Власти стянули во Внуково полицию и устроили там задержания. По последним данным, задержаны более 50 человек. Среди них в том числе соратники Навального и журналисты.

В разговоре с журналистами по прилете в Москву Навальный заявил, что не выбирал, возвращаться или не возвращаться. "Такой вопрос не стоял ни секунды. Я совершенно счастлив, что прилетел. Это мой лучший день за последние пять месяцев. Здесь мой дом, я не боюсь и с абсолютно нормальным чувством иду на погранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела против меня сфабрикованы. Не только правда на моей стороне, но и суд. Я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться", - сказал он.

На паспортном контроле в Шереметьево сотрудники полиции задержали Навального. Он ушел с полицейскими - без адвоката и без жены.

"В аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", - цитирует сообщение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РИА Новости.

Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отмечает ведомство.

ФСИН подтвердила задержание Навального — Дождь (@tvrain) January 17, 2021

Ранее ФСИН сообщала, что планирует задержать Навального, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за "злостных нарушений" режима условного заключения.

У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей.