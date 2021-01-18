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Вернувшегося Навального задержали в аэропорту

18 января 2021, 09:15 |  Общество

Самолет авиакомпании "Победа" с российским политиком Алексеем Навальным, вылетевший из Берлина в Москву, не приземлился в аэропорту Внуково, как планировалось, а сел в Шереметьево. Об этом сообщил летевший вместе с оппозиционером корреспондент Deutsche Welle, передает Tengrinews.kz.

Алексей Навальный с женой Юлией в аэропорту. © meduza

Борт перенаправили на другой аэродром незадолго до прилета. Telegram-канал Baza написал, что причиной изменений стала поломка снегоуборочной техники во Внуково, из-за которой якобы закрыли посадочную полосу.

 

Немецкое издание отмечает, что, как только лайнер с Навальным сел в Шереметьево, аэропорт Внуково открылся для приема других самолетов. В аэропорт начали пускать посетителей в обычном режиме.

Международный терминал Внуково вечером 17 января. © meduza

Бортпроводницы "Победы" и супруги Навальные. Фото Елизавета Антонова/meduza

Алексей Навальный и его жена Юлия должны были прилететь во Внуково из Берлина в 19:20 по московскому времени (22:20 по Нур-Султану - прим). Команда политика приглашала его сторонников встретить его в аэропорту. Власти стянули во Внуково полицию и устроили там задержания. По последним данным, задержаны более 50 человек. Среди них в том числе соратники Навального и журналисты.

В разговоре с журналистами по прилете в Москву Навальный заявил, что не выбирал, возвращаться или не возвращаться. "Такой вопрос не стоял ни секунды. Я совершенно счастлив, что прилетел. Это мой лучший день за последние пять месяцев. Здесь мой дом, я не боюсь и с абсолютно нормальным чувством иду на погранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела против меня сфабрикованы. Не только правда на моей стороне, но и суд. Я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться", - сказал он.

На паспортном контроле в Шереметьево сотрудники полиции задержали Навального. Он ушел с полицейскими - без адвоката и без жены.

"В аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", - цитирует сообщение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РИА Новости.

Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отмечает ведомство.

Ранее ФСИН сообщала, что планирует задержать Навального, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за "злостных нарушений" режима условного заключения.

У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей.