«НГ» собрала списки депутатов областного, костанайского, рудненского, лисаковского и аркалыкского городских, а также житикаринского районного маслихатов. Всего - 103 человека, которых выставили в своих списках четыре партии.

- Впервые выборы депутатов прошли по партийным спискам, - отметил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, выступая на сессии облмаслихата 15 января. – Была введена 30-процентная квота для женщин и молодежи. Уверен, что эта норма будет содействовать более активному участию в общественно-политических процессах страны со стороны данной категории граждан. В это непростое время перед нами стоят большие задачи по принятию эффективных антикризисных мер и устойчивому экономическому развитию, социальному благополучию и повышению благосостояния наших граждан. Несмотря на пандемию, в целом по области явка избирателей составила 71,8%. Это одна из высоких явок среди других областей. Я хочу поблагодарить жителей нашей области, которые рисковали и шли на участки. Кто-то мог сказать: «Боимся заразиться!», «Будет большое столпотворение!», но с честью выполнили свой гражданский долг. Местные исполнительные органы смогли сделать все от них зависящее для качественного проведения выборов, соблюдали меры безопасности.

Самым пожилым народным избранником стал депутат городского маслихата Костаная Сабит Борисович Исмуратов, 1949 г. р., президент ЧУ «Костанайский инженерно-экономического университета им. М. Дулатова», представляет НДП «Ауыл». Самый молодой депутат - Юрий Александрович Преснов, 2000 года рождения, педагог дополнительного образования КГКП «Центр детского и юношеского творчества», в гормаслихат Лисаковска прошел от партии Nur Otan. Чаще всего депутатами становились руководители ТОО и индивидуальные предприниматели, директора учебных заведений.

Костанайский областной маслихат

№ п/п Фамилия, имя, отчество

Год

рождения Занимаемая должность (занятие), место работы и жительства Nur Otan 1 Агайсин

Адиль Темиргалиевич 1994 АО «ССГПО», менеджер по молодежной политике, г.Костанай 2 Алькенов

Ерлан Дастанович 1961 АО «ССГПО», вице президент по персоналу и социальным вопросам, г.Рудный 3 Дабылов

Аслан Жумагалиевич 1987 ТОО «Жаңа өмір – 2012», директор, г.Костанай 4 Даниленко

Олег Владимирович 1958 ТОО «Агрофирма «Диевская», генеральный директор, с.Диевка, Аулиекольский район 5 Двуреченский

Андрей Валентинович 1976 ТОО «Львовский колос», директор, г.Костанай 6 Дощанова

Алма Иргибаевна 1962 НАО «Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова», ректор, г.Костанай 7 Есенгельдинов

Айтжан Тайгенович 1957 ТОО «Оптовая и розничная торговля», директор, г.Костанай 8 Ещанов

Сайлаубек Ергазиевич 1958 секретарь Костанайского областного маслихата, г.Костанай 9 Жанбыршина

Кырмызы Сапаровна 1966 Костанайский филиал №7 АО «Евразийский банк», директор, г.Костанай 10 Жансугурова

Альмира Багитовна 1968 КГКП «Аулиекольский сельскохозяйственный колледж», директор, с.Аулиеколь 11 Жунусова

Гульмира Жоламановна 1986 ТОО «Кредитное товарищество «Боровское», председатель правления, г.Костанай 12 Злой

Анатолий Васильевич 1983 ТОО «ЖК Ленинское», руководитель, г.Костанай 13 Ихтиляпов

Мади Умурзакович 1978 ТОО «Шолаксай-1», директор, с.Шолаксай, Наурзумский район 14 Капенова

Гульмира Амангельдиевна 1971 учредитель ИП «Капенова Г.А.», г.Костанай 15 Карбозов

Манат Какимжанович 1973 КХ «Сыма-К», глава, с.Колкамыс, Джангельдинский район 16 Кудайкулов

Марат Жазитович 1965 ТОО «Агрофирма «Карабатыр», генеральный директор, с. Карабатыр, Камыстинский район 17 Маишев

Кайрат Алембаевич 1975 ТОО «Жас- Қанат 2006», генеральный директор, г.Костанай 18 Мирасов

Данияр Женисович 1989 ТОО «Надеждинка», директор, г.Костанай 19 Муканов

Абай Куспанович 1962 ТОО «Алюминстрой», генеральный директор, г.Аркалык 20 Мурзабекова

Айгуль Сейпуловна 1974 КГУ «Костанайский областной реабилитационный центр для инвалидов Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области», директор, г.Костанай 21 Нурхожаев

Ербол Сапарбаевич 1973 АО «Костанайские минералы», председатель Правления, г.Житикара 22 Пфунт

Татьяна Яновна 1966 КХ «Пфунт И.Ф.», глава, с.Пешковка, Федоровский района 23 Тибеев

Бауржан Айдаболович 1963 ОО «Велосообщество Костанай», председатель, п.Аксуат, Мендыкаринский район 24 Тлеубаев

Бахытжан Наменович 1974 ТОО «Нурай-Н», генеральный директор, г.Костанай 25 Утеулин

Нуркелген Абдрашевич 1970 ТОО «ННН+В-2005», директор, г.Костанай 26 Шерер

Сергей Николаевич 1972 ТОО «Фрунзенское», заместитель директора, с.Фрунзенское, Денисовского района 27 Шукижанова

Динара Аманжеловна 1987 первый вице-президент АО «АгромашХолдинг KZ», директор «Костанайский тракторный завод», г.Костанай Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» 28 Амантаев

Жетес Есмагзумович 1954 Председатель Потребительского кооператива «Аманат полис», г.Костанай 29 Есеева

Гайния Калимжановна 1981 Директор центра предпринимательства, заведующий кафедрой ЧУ «Костанайский инженерно-экономический университет им.М.Дулатова», с.Заречное Костанайского района Костанайской области 30 Комаров

Юрий Александрович 1985 Директор ТОО «Жасыл кенті», с.Целинное Караскского района Костанайской области Демократическая партия «Ак Жол» 31 Жутаев

Махаббат Сагынбаевич 1968 Коммерческий директор ТОО «База сжиженного газа», председатель Костанайского областного филиала ДПК «Ак жол», г.Костанай 32 Жумабаев

Дастан Жалбасбаевич 1983 Заместитель председателя Костанайского областного филиала ДПК «Ак жол», г.Костанай 33 Корчинский

Александр Васильевич 1951 Генеральный директор ТОО «агрофирма Ирина и К», г.Костанай

Костанайский городской маслихат

Nur Otan № п/п Фамилия, имя, отчество Год

рождения Занимаемая должность (занятие) 1 Ахметчин

Газиз Гумарович 1974 1-ый заместитель председателя городского филиала партии «Nur Otan» 2 Бибин

Игорь Алексеевич 1963 Директор ТОО «Техкон-Сервис 2030» 3 Венгерская

Елена Владимировна 1961 Руководитель ОО «Молодежный Центр» 4 Дандыбаева

Гульфия Тулегеновна 1972 Директор КГУ «Школа-лицей №2», г. Костанай, ПКСТ " Текстильщик" 5 Джантурин

Марат Галиханович 1962 Директор ТОО «Аском и К» 6 Жетписбаев

Арсен Мухамеджанович 1980 Председатель ПрК «Большевичка» 7 Кабдулинова

Анар Алибаевна 1973 Директор ГУ « Основная общеобразовательная школа № 21 отдела образования акимата города Костаная» 8 Лапшина

Наталья Алексеевна 1969 Директор ТОО «Квард LTD» 9 Манасбаев

Серик Шотбаевич 1991 Председатель ОФ «Sanaly Urpaq - 2050», НПО 10 Павленко

Дмитрий Иванович 1971 Директор по организационному развитию ТОО «СарыаркаАвтоПром» 11 Сандыбеков

Багитбек Назарбекович 1959 Секретарь Костанайского городского маслихата 12 Сова

Владимир Владимирович 1966 Председатель ОО «Костанайское городское добровольное общество инвалидов» 13 Сотников

Евгений Владимирович 1985 Менеджер по развитию ТОО «Кабельные сети Костаная» 14 Шуменбаев

Самат Канапьянович 1971 Главный врач поликлиники №2 Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» 15 Алпысов

Арман Амиржанович 1982 Директор ТОО «Дерлиус» 16 Исмуратов

Сабит Борисович 1949 Президент ЧУ «Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова» Демократическая партия «Ак Жол» 17 Жабаева

Меруерт Елшибековна 1985 председатель попечительского совета средней школы № 9 им. Г.Каирбекова 18 Муканов

Адильхан Багдатович 1993 Главный менеджер прямых продаж ДО АО «ВТБ» 19 Недин

Виктор Эдуардович 1965 Индивидуальный предприниматель «Недин В.Э»

Рудненский городской маслихат

Nur Otan 1 Аленчик

Евгения Александровна 1985 директор ТОО ЛОЦ "Рассвет" 2 Анкудинов

Андрей Владимирович 1981 директор ТОО "ТрансРудныйАвто" 3 Аманова

Кенжеш Уразгалиевна 1977 главный редактор ТОО "Rudnyi media" 4 Байгужин

Самат Уйсенбаевич 1968 секретарь Рудненского городского маслихата 5 Басова Анастасия Александровна 1980 специалист по внутренним коммуникациям Управление АО "ССГПО" 6 Бирманова Кымбат Исланбековна 1977 директор КГУ "Школа-гимназия №7 им. Б.Майлина 7 Искаков Мурат Ахатович 1988 первый заместитель председателя Рудненского городского филиала партии "Nur Otan" 8 Казбеков Кайрат Казиханович 1971 директор ТОО "Профессиональный клуб" Аят" 9 Кудайбергенов Есламбек Кайратович 1990 ведущий специалист АХС Транспортного комплекса АО "ССГПО" 10 Макаренко Александр Геннадьевич 1981 первый заместитель председателя Районного филиала АО "ССГПО" ОО "Партии "NurOtan" 11 Мищенко Владимир Викторович 1981 председатель Профсоюзного комитета Качарского ГДК АО "ССГПО", 12 Тимербулатов Сергей Борисович 1974 директор ТОО "Казогнеупор 2015" Демократическая партия Казахстана "Ак жол" 13 Каскатаев Оркен Такежанович - директор ТОО «Рудненская Энерго Компания 14 Головачёв Олег Федорович - учредитель ТОО "ЭкоТехСервис-2019" 15 Баландина Ирина Юрьевна - начальник участка ТОО "База сжиженного газа"

Лисаковский городской маслихат

Nur Otan 1 Хайрат Берденбек 1984 методист по спорту АО «Алюминий Казахстана» КБРУ 2 Шалдыбаева Салтанат Казымбековна 1971 секретарь Лисаковский городской маслихат 3 Преснов Юрий Александрович 2000 педагог дополнительного образования КГКП «Центр детского и юношеского творчества» 4 Кан Афанасий Леонидович 1971 индивидуальный предприниматель 5 Щетина Александр Викторович 1985 директор «Лисаковского технического колледжа» 6 Мухамадиева Кульзада Хамитовна 1975 первый заместитель председателя Лисаковского городского филиала Партия «Nur Otan» 7 Кушибаева Марина Амангильдиновна 1966 врач-эксперт КГП «Лисаковская городская больница» УЗАКО 8 Пахомов Игорь Евгеньевич 1969 председатель организации профсоюза работников АО «Алюминий Казахстана» КБРУ 9 Езехель Евгения Александровна 1969 директор КГУ «Средняя школа №4» 10 Шутаева Гульнара Омаровна 1971 начальник планово-экономического отдела ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» Демократическая партия Казахстана "Ак жол" 12 Соколова Тамара Ирековна 1989 директор туристического агентства «Sofi Tour»

Аркалыкский городской маслихат

Nur Otan 1 Ахметжанов Амангелді Серікұлы 1989 директор КГУ «Молодежный ресурсный центр» 2 Байгенжин Сагидолла Какенович 1961 директор филиала «Аркалыкский региональный государственный архив КГУ Государственный архив Костанайской области» управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области 3 Бекентай Айткүл Ескендірқызы 1962 директор ТОО «Арқа дидары» 4 Воронова Наталья Юрьевна 1974 заведующая детского сада «Раушан» 5 Елтебаева Гульбану Тукеновна 1965 секретарь, Аркалыкского городского маслихата 6 Ерденов Абыл Умирбекович 1976 индивидуальный предприниматель,"ИП «Ерденов А.У.» 7 Ержанов Тимур Асыгатович 1981 индивидуальный предприниматель ИП «Ержанов Т.А.» 8 Тасмағанбет Сабыржан Нұрсалиұлы 1972 первый заместитель председателя Аркалыкского городского филиала партии «Nur Otan» 9 Шубай Санжар Қанатұлы 1988 и. о. директора КГУ «Шаруашылык-А» Демократическая партия Казахстана "Ак жол" 10 Оташев Болатбек Сабыржанович 1964 директор ГУ«Родинская средняя общеобразовательная школа отдела образования акимата города Аркалыка» Партия «АDAL» 11 Кокишев Жумабай Абдрахманович 1989 самозанятый

Житикаринский районный маслихат