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Впервые по партийным спискам - Кто стал депутатами в маслихатах Костанайской области?

17 января 2021, 17:34 |  Государство

«НГ» собрала списки депутатов областного, костанайского, рудненского, лисаковского и аркалыкского городских, а также житикаринского районного маслихатов. Всего - 103 человека, которых выставили в своих списках четыре партии.

- Впервые выборы депутатов прошли по партийным спискам, - отметил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, выступая на сессии облмаслихата 15 января. – Была введена 30-процентная квота для женщин и молодежи. Уверен, что эта норма будет содействовать более активному участию в общественно-политических процессах страны со стороны данной категории граждан. В это непростое время перед нами стоят большие задачи по принятию эффективных антикризисных мер и устойчивому экономическому развитию, социальному благополучию и повышению благосостояния наших граждан. Несмотря на пандемию, в целом по области явка избирателей составила 71,8%. Это одна из высоких явок среди других областей. Я хочу поблагодарить жителей нашей области, которые рисковали и шли на участки. Кто-то мог сказать: «Боимся заразиться!», «Будет большое столпотворение!», но с честью выполнили свой гражданский долг. Местные исполнительные органы смогли сделать все от них зависящее для качественного проведения выборов, соблюдали меры безопасности.

Самым пожилым народным избранником стал депутат городского маслихата Костаная Сабит Борисович Исмуратов, 1949 г. р., президент ЧУ «Костанайский инженерно-экономического университета им. М. Дулатова», представляет НДП «Ауыл». Самый молодой депутат - Юрий Александрович Преснов, 2000 года рождения, педагог дополнительного образования КГКП «Центр детского и юношеского творчества», в гормаслихат Лисаковска прошел от партии Nur Otan. Чаще всего депутатами становились руководители ТОО и индивидуальные предприниматели, директора учебных заведений.

Костанайский областной маслихат

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Год
рождения

Занимаемая должность (занятие), место работы и жительства

Nur Otan

1

Агайсин
Адиль Темиргалиевич

1994

АО «ССГПО», менеджер по молодежной политике,  г.Костанай

2

Алькенов
Ерлан Дастанович

1961

АО «ССГПО», вице президент по персоналу и социальным вопросам, г.Рудный

3

Дабылов
Аслан Жумагалиевич

1987

ТОО «Жаңа өмір – 2012», директор,  г.Костанай

4

Даниленко
Олег Владимирович

1958

ТОО «Агрофирма «Диевская», генеральный директор, с.Диевка, Аулиекольский район

5

Двуреченский
Андрей Валентинович

1976

ТОО «Львовский колос», директор, г.Костанай

6

Дощанова
Алма Иргибаевна

1962

НАО «Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова», ректор, г.Костанай

7

Есенгельдинов
Айтжан Тайгенович

1957

ТОО «Оптовая и розничная торговля», директор, г.Костанай

8

Ещанов
Сайлаубек Ергазиевич

1958

секретарь Костанайского областного маслихата, г.Костанай

9

Жанбыршина
Кырмызы Сапаровна

1966

Костанайский филиал №7 АО «Евразийский банк», директор, г.Костанай

10

Жансугурова
Альмира Багитовна

1968

КГКП «Аулиекольский сельскохозяйственный колледж», директор, с.Аулиеколь

11

Жунусова
Гульмира Жоламановна

1986

ТОО «Кредитное товарищество «Боровское», председатель правления,  г.Костанай

12

Злой
Анатолий Васильевич

1983

ТОО «ЖК Ленинское», руководитель, г.Костанай

13

Ихтиляпов
Мади Умурзакович

1978

ТОО «Шолаксай-1», директор, с.Шолаксай, Наурзумский район

14

Капенова
Гульмира Амангельдиевна

1971

учредитель ИП «Капенова Г.А.», г.Костанай

15

Карбозов
Манат Какимжанович

1973

КХ «Сыма-К», глава, с.Колкамыс, Джангельдинский район

16

Кудайкулов
Марат Жазитович

1965

ТОО «Агрофирма «Карабатыр», генеральный директор, с. Карабатыр, Камыстинский район

17

Маишев
Кайрат Алембаевич

1975

ТОО «Жас- Қанат 2006», генеральный директор, г.Костанай

18

Мирасов
Данияр Женисович

1989

ТОО «Надеждинка», директор, г.Костанай

19

Муканов
Абай Куспанович

1962

ТОО «Алюминстрой», генеральный директор, г.Аркалык

20

Мурзабекова
Айгуль Сейпуловна

1974

КГУ «Костанайский областной реабилитационный центр для инвалидов Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области», директор,  г.Костанай

21

Нурхожаев
Ербол Сапарбаевич

1973

АО «Костанайские минералы», председатель Правления, г.Житикара

22

Пфунт
Татьяна Яновна

1966

КХ «Пфунт И.Ф.», глава, с.Пешковка, Федоровский района

23

Тибеев
Бауржан Айдаболович

1963

ОО «Велосообщество Костанай», председатель, п.Аксуат, Мендыкаринский район

24

Тлеубаев
Бахытжан Наменович

1974

ТОО «Нурай-Н», генеральный директор, г.Костанай

25

Утеулин
Нуркелген Абдрашевич

1970

ТОО «ННН+В-2005», директор,  г.Костанай

26

Шерер
Сергей Николаевич

1972

ТОО «Фрунзенское», заместитель директора, с.Фрунзенское, Денисовского района

27

Шукижанова
Динара Аманжеловна

1987

первый вице-президент АО «АгромашХолдинг KZ», директор «Костанайский тракторный завод», г.Костанай

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»

28

Амантаев
Жетес Есмагзумович

1954

Председатель Потребительского кооператива «Аманат полис»,  г.Костанай

29

Есеева
Гайния Калимжановна

1981

Директор центра предпринимательства, заведующий кафедрой ЧУ «Костанайский инженерно-экономический университет им.М.Дулатова», с.Заречное Костанайского района Костанайской области

30

Комаров
Юрий Александрович

1985

Директор ТОО «Жасыл кенті», с.Целинное Караскского района Костанайской области

Демократическая партия «Ак Жол»

31

Жутаев
Махаббат Сагынбаевич

1968

Коммерческий директор ТОО «База сжиженного газа», председатель Костанайского областного филиала ДПК «Ак жол», г.Костанай

32

Жумабаев
Дастан Жалбасбаевич

1983

Заместитель председателя Костанайского областного филиала ДПК «Ак жол», г.Костанай

33

Корчинский
Александр Васильевич

1951

Генеральный директор ТОО «агрофирма Ирина и К», г.Костанай

Костанайский городской маслихат

Nur Otan

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Год
рождения

Занимаемая должность (занятие)

1

Ахметчин
Газиз Гумарович

1974

 

1-ый заместитель председателя городского филиала партии «Nur Otan»

2

Бибин
Игорь Алексеевич

1963

 

Директор ТОО «Техкон-Сервис 2030»

3

Венгерская
Елена Владимировна

1961

 

Руководитель  ОО «Молодежный Центр»

4

Дандыбаева
Гульфия Тулегеновна

1972

 

Директор КГУ «Школа-лицей №2», г. Костанай, ПКСТ " Текстильщик"

5

Джантурин
Марат Галиханович

1962

 

Директор ТОО «Аском и К»

6

Жетписбаев
Арсен Мухамеджанович

1980

 

Председатель ПрК «Большевичка»

7

Кабдулинова
Анар Алибаевна

1973

 

Директор ГУ « Основная общеобразовательная школа № 21 отдела образования акимата города Костаная»

8

Лапшина
Наталья Алексеевна

1969

 

Директор ТОО «Квард LTD»

9

Манасбаев
Серик Шотбаевич

1991

 

Председатель ОФ «Sanaly Urpaq - 2050», НПО        

10

Павленко
Дмитрий Иванович

1971

 

Директор по организационному развитию ТОО «СарыаркаАвтоПром»

11

Сандыбеков
Багитбек Назарбекович

1959

 

Секретарь Костанайского городского маслихата

12

Сова
Владимир Владимирович

1966

 

Председатель ОО «Костанайское городское добровольное общество инвалидов»

13

Сотников
Евгений Владимирович

1985

Менеджер по развитию ТОО «Кабельные сети Костаная»

14

Шуменбаев
Самат Канапьянович

1971

 

Главный врач поликлиники №2

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»

15

Алпысов
Арман Амиржанович

1982

 

Директор ТОО «Дерлиус»

16

Исмуратов
Сабит Борисович

1949

 

Президент ЧУ «Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова»

Демократическая партия «Ак Жол»

17

Жабаева
Меруерт  Елшибековна

1985

 

председатель попечительского совета средней школы № 9 им. Г.Каирбекова

18

Муканов
Адильхан Багдатович

1993

 

Главный менеджер прямых продаж ДО АО «ВТБ»

19

Недин
Виктор Эдуардович

1965

 

Индивидуальный предприниматель «Недин В.Э»

 

 Рудненский городской маслихат

Nur Otan

1

Аленчик
Евгения Александровна

1985

 

директор ТОО ЛОЦ "Рассвет"

2

Анкудинов
Андрей Владимирович

1981

 

директор ТОО "ТрансРудныйАвто"

3

Аманова
Кенжеш Уразгалиевна

1977

главный редактор ТОО "Rudnyi media"

4

Байгужин
Самат Уйсенбаевич

1968

секретарь Рудненского городского маслихата

5

Басова Анастасия Александровна

1980

специалист по внутренним коммуникациям Управление АО "ССГПО"

6

Бирманова Кымбат Исланбековна

1977

директор КГУ "Школа-гимназия №7 им. Б.Майлина

7

Искаков Мурат Ахатович

1988

первый заместитель председателя Рудненского городского филиала партии "Nur Otan"

8

Казбеков Кайрат Казиханович

1971

директор ТОО "Профессиональный клуб" Аят"

9

Кудайбергенов Есламбек Кайратович

1990

ведущий специалист АХС Транспортного комплекса АО "ССГПО"

10

Макаренко Александр Геннадьевич

1981

первый заместитель председателя Районного филиала АО "ССГПО" ОО "Партии "NurOtan"

11

Мищенко Владимир Викторович

1981

председатель Профсоюзного комитета Качарского ГДК АО "ССГПО",

12

Тимербулатов Сергей Борисович

1974

директор ТОО "Казогнеупор 2015"

Демократическая партия Казахстана "Ак жол"

13

Каскатаев Оркен Такежанович

-

директор ТОО «Рудненская Энерго Компания

14

Головачёв Олег Федорович

-

учредитель ТОО "ЭкоТехСервис-2019"

15

Баландина Ирина Юрьевна

-

начальник участка ТОО "База сжиженного газа"

Лисаковский городской маслихат

Nur Otan

1

Хайрат Берденбек

1984

 

методист по спорту АО «Алюминий Казахстана» КБРУ

2

Шалдыбаева Салтанат Казымбековна

 1971

секретарь Лисаковский городской маслихат

3

Преснов Юрий Александрович

2000

педагог дополнительного образования КГКП «Центр детского и юношеского творчества»

4

Кан Афанасий Леонидович

1971

индивидуальный предприниматель

5

Щетина Александр Викторович

1985

директор «Лисаковского технического колледжа»

6

Мухамадиева Кульзада Хамитовна

1975

первый заместитель председателя Лисаковского городского филиала Партия «Nur Otan»

7

Кушибаева Марина Амангильдиновна

1966

врач-эксперт КГП «Лисаковская городская больница» УЗАКО

8

Пахомов Игорь Евгеньевич

1969

председатель организации профсоюза работников АО «Алюминий Казахстана» КБРУ

9

Езехель Евгения Александровна

1969

директор КГУ «Средняя школа №4»

10

Шутаева Гульнара Омаровна

1971

начальник планово-экономического отдела ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго»

Демократическая партия Казахстана "Ак жол"

12

Соколова Тамара Ирековна

1989

директор туристического агентства «Sofi Tour»

Аркалыкский городской маслихат

Nur Otan

1

Ахметжанов Амангелді Серікұлы

1989

директор КГУ «Молодежный ресурсный центр»

2

Байгенжин Сагидолла Какенович

1961

директор филиала «Аркалыкский региональный государственный архив КГУ Государственный архив Костанайской области» управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области

3

Бекентай Айткүл Ескендірқызы

1962

директор ТОО «Арқа дидары»

4

Воронова Наталья Юрьевна

1974

заведующая детского сада «Раушан»

5

Елтебаева Гульбану Тукеновна

1965

секретарь, Аркалыкского городского маслихата

6

Ерденов Абыл Умирбекович

1976

индивидуальный предприниматель,"ИП «Ерденов А.У.»

7

Ержанов Тимур Асыгатович

1981

индивидуальный предприниматель ИП «Ержанов Т.А.»

8

Тасмағанбет Сабыржан Нұрсалиұлы

1972

первый заместитель председателя Аркалыкского городского филиала партии «Nur Otan»

9

Шубай Санжар Қанатұлы

1988

и. о. директора КГУ «Шаруашылык-А»

Демократическая партия Казахстана "Ак жол"

10

Оташев Болатбек Сабыржанович

1964

директор ГУ«Родинская средняя общеобразовательная школа отдела образования акимата города Аркалыка»

Партия «АDAL»

11

Кокишев Жумабай Абдрахманович 

1989

самозанятый

Житикаринский районный маслихат

Nur Otan

1

Айткужинов Мурат Рашидович

1961

директор ТОО «Приречное - Агро»

2

Алашбаев Насыр Мухамеджанович

1958

директор ТОО «Агрофирма Алаш»

3

Богатырева Инесса Александровна

1970

заведующая сектором учета и статистики Житикаринского районного филиала Партии Nur Otan

4

Джафаров Низами Наджафоглы

1957

генеральный директор ТОО «Асбестовое ГРП»

5

Изтаев Жанат Маратович

1987

директор ТОО «Дәмді»

6

Кабиев Асылбек Курманбаевич

1965

секретарь ГУ «Аппарат Житикаринского районного маслихата»

7

Колядина Елена Константиновна

1968

директор КГУ «Школа детского творчества»

8

Макаров Евгений Николаевич

1986

директор ТОО «М-Арх»

9

Орумбаев Исламбек Нуртаевич

1990

финансовый директор АО «Костанайские минералы»

10

Уразалинов Нурлан Зарлыкович

1970

первый заместитель председателя Житикаринского районного филиала Партии Nur Otan

11

Шамшина Асель Байдатовна

1977

индивидуальный предприниматель

Демократическая партия Казахстана "Ак жол"

12

Мамедов Руслан Юрисович

1980

индивидуальный предприниматель

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»

13

Сагнаева Гульмира Булатовна 

1993

методист - психолог ГУ «Отдел образования Житикаринского района» Управления образования акимата Костанайской области