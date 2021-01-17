Впервые по партийным спискам - Кто стал депутатами в маслихатах Костанайской области?
«НГ» собрала списки депутатов областного, костанайского, рудненского, лисаковского и аркалыкского городских, а также житикаринского районного маслихатов. Всего - 103 человека, которых выставили в своих списках четыре партии.
- Впервые выборы депутатов прошли по партийным спискам, - отметил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, выступая на сессии облмаслихата 15 января. – Была введена 30-процентная квота для женщин и молодежи. Уверен, что эта норма будет содействовать более активному участию в общественно-политических процессах страны со стороны данной категории граждан. В это непростое время перед нами стоят большие задачи по принятию эффективных антикризисных мер и устойчивому экономическому развитию, социальному благополучию и повышению благосостояния наших граждан. Несмотря на пандемию, в целом по области явка избирателей составила 71,8%. Это одна из высоких явок среди других областей. Я хочу поблагодарить жителей нашей области, которые рисковали и шли на участки. Кто-то мог сказать: «Боимся заразиться!», «Будет большое столпотворение!», но с честью выполнили свой гражданский долг. Местные исполнительные органы смогли сделать все от них зависящее для качественного проведения выборов, соблюдали меры безопасности.
Самым пожилым народным избранником стал депутат городского маслихата Костаная Сабит Борисович Исмуратов, 1949 г. р., президент ЧУ «Костанайский инженерно-экономического университета им. М. Дулатова», представляет НДП «Ауыл». Самый молодой депутат - Юрий Александрович Преснов, 2000 года рождения, педагог дополнительного образования КГКП «Центр детского и юношеского творчества», в гормаслихат Лисаковска прошел от партии Nur Otan. Чаще всего депутатами становились руководители ТОО и индивидуальные предприниматели, директора учебных заведений.
Костанайский областной маслихат
|
№ п/п
|
Фамилия, имя, отчество
|
Год
|
Занимаемая должность (занятие), место работы и жительства
|
Nur Otan
|
1
|
Агайсин
|
1994
|
АО «ССГПО», менеджер по молодежной политике, г.Костанай
|
2
|
Алькенов
|
1961
|
АО «ССГПО», вице президент по персоналу и социальным вопросам, г.Рудный
|
3
|
Дабылов
|
1987
|
ТОО «Жаңа өмір – 2012», директор, г.Костанай
|
4
|
Даниленко
|
1958
|
ТОО «Агрофирма «Диевская», генеральный директор, с.Диевка, Аулиекольский район
|
5
|
Двуреченский
|
1976
|
ТОО «Львовский колос», директор, г.Костанай
|
6
|
Дощанова
|
1962
|
НАО «Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова», ректор, г.Костанай
|
7
|
Есенгельдинов
|
1957
|
ТОО «Оптовая и розничная торговля», директор, г.Костанай
|
8
|
Ещанов
|
1958
|
секретарь Костанайского областного маслихата, г.Костанай
|
9
|
Жанбыршина
|
1966
|
Костанайский филиал №7 АО «Евразийский банк», директор, г.Костанай
|
10
|
Жансугурова
|
1968
|
КГКП «Аулиекольский сельскохозяйственный колледж», директор, с.Аулиеколь
|
11
|
Жунусова
|
1986
|
ТОО «Кредитное товарищество «Боровское», председатель правления, г.Костанай
|
12
|
Злой
|
1983
|
ТОО «ЖК Ленинское», руководитель, г.Костанай
|
13
|
Ихтиляпов
|
1978
|
ТОО «Шолаксай-1», директор, с.Шолаксай, Наурзумский район
|
14
|
Капенова
|
1971
|
учредитель ИП «Капенова Г.А.», г.Костанай
|
15
|
Карбозов
|
1973
|
КХ «Сыма-К», глава, с.Колкамыс, Джангельдинский район
|
16
|
Кудайкулов
|
1965
|
ТОО «Агрофирма «Карабатыр», генеральный директор, с. Карабатыр, Камыстинский район
|
17
|
Маишев
|
1975
|
ТОО «Жас- Қанат 2006», генеральный директор, г.Костанай
|
18
|
Мирасов
|
1989
|
ТОО «Надеждинка», директор, г.Костанай
|
19
|
Муканов
|
1962
|
ТОО «Алюминстрой», генеральный директор, г.Аркалык
|
20
|
Мурзабекова
|
1974
|
КГУ «Костанайский областной реабилитационный центр для инвалидов Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области», директор, г.Костанай
|
21
|
Нурхожаев
|
1973
|
АО «Костанайские минералы», председатель Правления, г.Житикара
|
22
|
Пфунт
|
1966
|
КХ «Пфунт И.Ф.», глава, с.Пешковка, Федоровский района
|
23
|
Тибеев
|
1963
|
ОО «Велосообщество Костанай», председатель, п.Аксуат, Мендыкаринский район
|
24
|
Тлеубаев
|
1974
|
ТОО «Нурай-Н», генеральный директор, г.Костанай
|
25
|
Утеулин
|
1970
|
ТОО «ННН+В-2005», директор, г.Костанай
|
26
|
Шерер
|
1972
|
ТОО «Фрунзенское», заместитель директора, с.Фрунзенское, Денисовского района
|
27
|
Шукижанова
|
1987
|
первый вице-президент АО «АгромашХолдинг KZ», директор «Костанайский тракторный завод», г.Костанай
|
Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»
|
28
|
Амантаев
|
1954
|
Председатель Потребительского кооператива «Аманат полис», г.Костанай
|
29
|
Есеева
|
1981
|
Директор центра предпринимательства, заведующий кафедрой ЧУ «Костанайский инженерно-экономический университет им.М.Дулатова», с.Заречное Костанайского района Костанайской области
|
30
|
Комаров
|
1985
|
Директор ТОО «Жасыл кенті», с.Целинное Караскского района Костанайской области
|
Демократическая партия «Ак Жол»
|
31
|
Жутаев
|
1968
|
Коммерческий директор ТОО «База сжиженного газа», председатель Костанайского областного филиала ДПК «Ак жол», г.Костанай
|
32
|
Жумабаев
|
1983
|
Заместитель председателя Костанайского областного филиала ДПК «Ак жол», г.Костанай
|
33
|
Корчинский
|
1951
|
Генеральный директор ТОО «агрофирма Ирина и К», г.Костанай
Костанайский городской маслихат
|
Nur Otan
|
№ п/п
|
Фамилия, имя, отчество
|
Год
|
Занимаемая должность (занятие)
|
1
|
Ахметчин
|
1974
|
1-ый заместитель председателя городского филиала партии «Nur Otan»
|
2
|
Бибин
|
1963
|
Директор ТОО «Техкон-Сервис 2030»
|
3
|
Венгерская
|
1961
|
Руководитель ОО «Молодежный Центр»
|
4
|
Дандыбаева
|
1972
|
Директор КГУ «Школа-лицей №2», г. Костанай, ПКСТ " Текстильщик"
|
5
|
Джантурин
|
1962
|
Директор ТОО «Аском и К»
|
6
|
Жетписбаев
|
1980
|
Председатель ПрК «Большевичка»
|
7
|
Кабдулинова
|
1973
|
Директор ГУ « Основная общеобразовательная школа № 21 отдела образования акимата города Костаная»
|
8
|
Лапшина
|
1969
|
Директор ТОО «Квард LTD»
|
9
|
Манасбаев
|
1991
|
Председатель ОФ «Sanaly Urpaq - 2050», НПО
|
10
|
Павленко
|
1971
|
Директор по организационному развитию ТОО «СарыаркаАвтоПром»
|
11
|
Сандыбеков
|
1959
|
Секретарь Костанайского городского маслихата
|
12
|
Сова
|
1966
|
Председатель ОО «Костанайское городское добровольное общество инвалидов»
|
13
|
Сотников
|
1985
|
Менеджер по развитию ТОО «Кабельные сети Костаная»
|
14
|
Шуменбаев
|
1971
|
Главный врач поликлиники №2
|
Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»
|
15
|
Алпысов
|
1982
|
Директор ТОО «Дерлиус»
|
16
|
Исмуратов
|
1949
|
Президент ЧУ «Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова»
|
Демократическая партия «Ак Жол»
|
17
|
Жабаева
|
1985
|
председатель попечительского совета средней школы № 9 им. Г.Каирбекова
|
18
|
Муканов
|
1993
|
Главный менеджер прямых продаж ДО АО «ВТБ»
|
19
|
Недин
|
1965
|
Индивидуальный предприниматель «Недин В.Э»
Рудненский городской маслихат
|
Nur Otan
|
1
|
Аленчик
|
1985
|
директор ТОО ЛОЦ "Рассвет"
|
2
|
Анкудинов
|
1981
|
директор ТОО "ТрансРудныйАвто"
|
3
|
Аманова
|
1977
|
главный редактор ТОО "Rudnyi media"
|
4
|
Байгужин
|
1968
|
секретарь Рудненского городского маслихата
|
5
|
Басова Анастасия Александровна
|
1980
|
специалист по внутренним коммуникациям Управление АО "ССГПО"
|
6
|
Бирманова Кымбат Исланбековна
|
1977
|
директор КГУ "Школа-гимназия №7 им. Б.Майлина
|
7
|
Искаков Мурат Ахатович
|
1988
|
первый заместитель председателя Рудненского городского филиала партии "Nur Otan"
|
8
|
Казбеков Кайрат Казиханович
|
1971
|
директор ТОО "Профессиональный клуб" Аят"
|
9
|
Кудайбергенов Есламбек Кайратович
|
1990
|
ведущий специалист АХС Транспортного комплекса АО "ССГПО"
|
10
|
Макаренко Александр Геннадьевич
|
1981
|
первый заместитель председателя Районного филиала АО "ССГПО" ОО "Партии "NurOtan"
|
11
|
Мищенко Владимир Викторович
|
1981
|
председатель Профсоюзного комитета Качарского ГДК АО "ССГПО",
|
12
|
Тимербулатов Сергей Борисович
|
1974
|
директор ТОО "Казогнеупор 2015"
|
Демократическая партия Казахстана "Ак жол"
|
13
|
Каскатаев Оркен Такежанович
|
-
|
директор ТОО «Рудненская Энерго Компания
|
14
|
Головачёв Олег Федорович
|
-
|
учредитель ТОО "ЭкоТехСервис-2019"
|
15
|
Баландина Ирина Юрьевна
|
-
|
начальник участка ТОО "База сжиженного газа"
Лисаковский городской маслихат
|
Nur Otan
|
1
|
Хайрат Берденбек
|
1984
|
методист по спорту АО «Алюминий Казахстана» КБРУ
|
2
|
Шалдыбаева Салтанат Казымбековна
|
1971
|
секретарь Лисаковский городской маслихат
|
3
|
Преснов Юрий Александрович
|
2000
|
педагог дополнительного образования КГКП «Центр детского и юношеского творчества»
|
4
|
Кан Афанасий Леонидович
|
1971
|
индивидуальный предприниматель
|
5
|
Щетина Александр Викторович
|
1985
|
директор «Лисаковского технического колледжа»
|
6
|
Мухамадиева Кульзада Хамитовна
|
1975
|
первый заместитель председателя Лисаковского городского филиала Партия «Nur Otan»
|
7
|
Кушибаева Марина Амангильдиновна
|
1966
|
врач-эксперт КГП «Лисаковская городская больница» УЗАКО
|
8
|
Пахомов Игорь Евгеньевич
|
1969
|
председатель организации профсоюза работников АО «Алюминий Казахстана» КБРУ
|
9
|
Езехель Евгения Александровна
|
1969
|
директор КГУ «Средняя школа №4»
|
10
|
Шутаева Гульнара Омаровна
|
1971
|
начальник планово-экономического отдела ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго»
|
Демократическая партия Казахстана "Ак жол"
|
12
|
Соколова Тамара Ирековна
|
1989
|
директор туристического агентства «Sofi Tour»
Аркалыкский городской маслихат
|
Nur Otan
|
1
|
Ахметжанов Амангелді Серікұлы
|
1989
|
директор КГУ «Молодежный ресурсный центр»
|
2
|
Байгенжин Сагидолла Какенович
|
1961
|
директор филиала «Аркалыкский региональный государственный архив КГУ Государственный архив Костанайской области» управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области
|
3
|
Бекентай Айткүл Ескендірқызы
|
1962
|
директор ТОО «Арқа дидары»
|
4
|
Воронова Наталья Юрьевна
|
1974
|
заведующая детского сада «Раушан»
|
5
|
Елтебаева Гульбану Тукеновна
|
1965
|
секретарь, Аркалыкского городского маслихата
|
6
|
Ерденов Абыл Умирбекович
|
1976
|
индивидуальный предприниматель,"ИП «Ерденов А.У.»
|
7
|
Ержанов Тимур Асыгатович
|
1981
|
индивидуальный предприниматель ИП «Ержанов Т.А.»
|
8
|
Тасмағанбет Сабыржан Нұрсалиұлы
|
1972
|
первый заместитель председателя Аркалыкского городского филиала партии «Nur Otan»
|
9
|
Шубай Санжар Қанатұлы
|
1988
|
и. о. директора КГУ «Шаруашылык-А»
|
Демократическая партия Казахстана "Ак жол"
|
10
|
Оташев Болатбек Сабыржанович
|
1964
|
директор ГУ«Родинская средняя общеобразовательная школа отдела образования акимата города Аркалыка»
|
Партия «АDAL»
|
11
|
Кокишев Жумабай Абдрахманович
|
1989
|
самозанятый
Житикаринский районный маслихат
|
Nur Otan
|
1
|
Айткужинов Мурат Рашидович
|
1961
|
директор ТОО «Приречное - Агро»
|
2
|
Алашбаев Насыр Мухамеджанович
|
1958
|
директор ТОО «Агрофирма Алаш»
|
3
|
Богатырева Инесса Александровна
|
1970
|
заведующая сектором учета и статистики Житикаринского районного филиала Партии Nur Otan
|
4
|
Джафаров Низами Наджафоглы
|
1957
|
генеральный директор ТОО «Асбестовое ГРП»
|
5
|
Изтаев Жанат Маратович
|
1987
|
директор ТОО «Дәмді»
|
6
|
Кабиев Асылбек Курманбаевич
|
1965
|
секретарь ГУ «Аппарат Житикаринского районного маслихата»
|
7
|
Колядина Елена Константиновна
|
1968
|
директор КГУ «Школа детского творчества»
|
8
|
Макаров Евгений Николаевич
|
1986
|
директор ТОО «М-Арх»
|
9
|
Орумбаев Исламбек Нуртаевич
|
1990
|
финансовый директор АО «Костанайские минералы»
|
10
|
Уразалинов Нурлан Зарлыкович
|
1970
|
первый заместитель председателя Житикаринского районного филиала Партии Nur Otan
|
11
|
Шамшина Асель Байдатовна
|
1977
|
индивидуальный предприниматель
|
Демократическая партия Казахстана "Ак жол"
|
12
|
Мамедов Руслан Юрисович
|
1980
|
индивидуальный предприниматель
|
Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»
|
13
|
Сагнаева Гульмира Булатовна
|
1993
|
методист - психолог ГУ «Отдел образования Житикаринского района» Управления образования акимата Костанайской области
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