Известный казахстанский айтыскер Жандарбек Булгаков высмеял процесс принесения присяги депутатами мажилиса VII созыва, сообщает КазТАГ. Видео акына уже стало вирусным, а в мессенджере WhatsApp настолько популярным, что в приложении уже в субботу утром активировалась функция ограничения его пересылки.

«Короткий текст (в русскоязычном варианте состоит из 25 слов – КазТАГ) наши считающиеся «достойными» и «избранными народом» депутаты в момент принесения присяги превратили в кашу», - сказал Булгаков на видео, которое с вечера пятницы стремительно распространяется по мессенджерам и социальным сетям.

Он сопроводил ролик многочисленными фактами, подтверждающими это замечание.

«Я не понимаю, народ должен вручить в руки депутатов свою судьбу или же им (депутатам – КазТАГ) нужно заново изучать азбуку? Ведь уже на самой церемонии принесения присяги вы сами же ее нарушаете! Утверждаете, что будете честно служить народу, но сами не способны изъясняться на языке народа. Одно дело, если спонтанно приходится выступать, это я понимаю, человек может замешкаться, но вам же заранее было известно, что предстоит приносить присягу, текст присяги у вас был, это понятно даже глупцу, и эту фразу из нескольких слов можно было бы произнести, не запинаясь, а глядя народу в глаза, и теперь вам должно быть стыдно!» - обратился известный акын к мажилисменам.

Отдельно он обратил внимание на те моменты, когда невнятное произношение слов присяги депутатами кардинально искажало смысл текста.

«Когда люди выбегают на сцену, мы объясняем студентам, что это свидетельствует о желании человека побыстрей выступить и быстрее уйти со сцены, и означет, что человек не ощущает себя достойным этой сцены», - прокомментировал Булгаков ситуацию, когда одна из депутатов фактически выбежала к трибуне, а в итоге не смогла без запинки произнести текст присяги.

Также поэт обратил внимание на то, как голос и интонации одного из депутатов оказались похожи на манеру выступлений первого президента Нурсултана Назарбаева.

Кроме того, айтыскер указал на то, что и поздравление председателя Центральной избирательной комиссии Берика Имашева на государственном языке оказалось далеко не идеальным с точки зрения произношения.

«Клянусь перед народом Казахстана, своей семьей и своим будущим, впредь не голосовать за таких депутатов! И, кстати, я и в этот раз за вас не голосовал!» - заключил Булгаков.

Напомним, депутаты мажилиса VII созыва приносили присягу 15 января. Как отмечал КазТАГ, часть мажилисменов читала одно предложение с листа и запиналась.