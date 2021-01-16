15 января 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 73 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,8%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

Иллюстративное фото nv.ua

Заболевшие: 35 жителей г. Костанай, 11 – г. Рудный, 8 – Костанайского района, 5 – Денисовского района, 4 - г.Житикары, по 3 случая среди жителей г. Лисаковск, района им. Майлина, по 2 случая среди жителей Алтынсаринского и Аулиекольского районов.

64 пациента обследованы по самообращению, 3 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 перед госпитализацией в стационар, 2 - призывники, прибывшие на военную службу.

Из числа инфицированных 62 с симптомами заболевания, 11 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020 г. по 15 января 2021 г. зарегистрировано 8 525 случаев COVID-19. Количество выздоровевших - 7 625.