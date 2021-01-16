WhatsApp перенес дату внедрения обновленного пользовательского соглашения, в которое добавился пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. Компания пошла на это из-за негативной реакции пользователей на новую политику мессенджера. О новых сроках сообщается в выпущенном WhatsApp релизе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Мессенджер отмечает, что срок внедрения обновления перенесен с 8 февраля на 15 мая. В течение этого времени пользователи смогут в "удобном для них темпе" ознакомиться с обновлениями и принять их.

"Мы переносим дату, когда пользователям будет предложено посмотреть и принять условия", - сообщил WhatsApp.

Компания решила в целях борьбы с дезинформацией пояснить, что все личные разговоры останутся защищены сквозным шифрованием, чтобы ни WhatsApp, ни Facebook не могли видеть личные сообщения. Местоположение, как отмечает компания, также остается скрытым и, соответственно, не может быть передано Facebook.

Как сообщалось ранее, в тексте обновленного соглашения указано, что WhatsApp, как часть корпорации Facebook, будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов.

Компания Facebook и одноименная соцсеть была основана в 2004 году Марком Цукербергом. Штаб-квартира находится в Калифорнии. Facebook, помимо WhatsApp, владеет рядом других популярных сервисов, таких как Messenger и Instagram.