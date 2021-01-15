Первая сессия депутатов Костанайского областного маслихата 7-го созыва состоялась сегодня, 15 января. На ней победителям выборов выдали удостоверения депутатов.

- Согласно закону, секретарь маслихата имеет множество обязанностей, в том числе он представляет маслихат в отношениях с госорганами, организует работу сессии, выносит вопросы на рассмотрение и контролирует работу по депутатским запросам, руководит деятельностью аппарата маслихата, - выступила депутат от Nur Otan Алма ДОЩАНОВА. - Конечно, важно, чтобы был опыт и хорошие организаторские способности. Предлагаю на должность секретаря областного маслихата кандидатуру Ещанова Сайлаубека Ергазиевича. Он депутат четырех созывов. Сегодня он в пятый раз приступает к исполнению обязанностей депутата. С 2012 года он дважды избирался секретарем облмаслихата. На этом посту полностью оправдал доверие депутатов, избирателей. Показал себя как грамотный и ответственный руководитель. За время его работы значительно повысилась депутатская активность. Его организаторские способности позволили более эффективно, плодотворно исполнять задачи, которые стоят перед представительной властью сегодня.

Выдвижение в секретари Ещанова поддержали депутат от Nur Otan, генеральный директор ТОО "Диевское" Олег ДАНИЛЕНКО и председатель Костанайского областного филиала партии "Ак жол", комерческий директор ТОО "База сжиженного газа Махаббат ЖУТАЕВ.

- Работа предстоит сложная, она всегда такая у депутатов, но если мы приняли решение служить нашему народу и стране, это как раз то место, где этим нужно постоянно заниматься, - сказал Даниленко. - С первого созыва я являюсь депутатом облмаслихата. Сайлаубека Ергазиевича знаю очень давно, но особенно близко познакомился с ним уже во время работы. Он действительно знает свое дело. И самое главное - что, работая председателем комиссии, я не разу не слышал от него слова "нет". Поддержка постоянная. Он находил всегда компромиссное решение и в политике, и в экономике, и в бизнесе, и в социальной сфере. Даже когда невозможно было решать вопросы, он коректно выслушивал и говорил: вот это так, вот это так.

За кандидатуру Сайлаубека ЕЩАНОВА депутаты проголосовали единогласно. Секретарь облмаслихата подчеркнул в своей речи, что главным достижением работы этого органа считает увеличение объема бюджета.

- Я депутатом стал во время 3-го созыва, с каждым разом работа представительного органа совершенствуется и развивается, - сказал Ещанов. - Этому свидетели депутаты 6-го созыва. Была проделана большая работа, Архимед Бегежанович (Мухамбетов, аким Костанайской области - "НГ") еще отдельно соберет и поблагодарит депутатов. В этом году впервые скоро выйдет законодательство, председателем собрания теперь всегда будет секретарь маслихата. Будут две постоянные комиссии: бюджетная и по социальным вопросам. Это большое подспорье, прибавит нам работы. Могу сказать, что если мы начинали 6-й созыв с цифры 150 млрд тенге в областном бюджете. В этом году мы приняли бюджет на 350 млрд тенге.

Состав постоянных и непостоянных комиссий должны были утвердить после небольшого перерыва, но по неизвестной "НГ" причине эту часть сессии транслировать в прямом эфире не стали.